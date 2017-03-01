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Евгений Хачериди тренируется с дублем киевского "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди поддерживает форму с резервной командой клуба, сообщает Football.ua.

Хачериди перешел в "Динамо" из "Волыни" в 2008 году и до недавнего времени был ведущим защитником команды. Однако в последнее время Евгений потерял место в основе "Динамо".
Теги: Хачериди Динамо Киев
Вчера, 23:11
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