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"Барселона" забила 6 голов "Спортингу", "Вильярреал" разгромил "Осасуну"

"Барселона" на своем поле разгромила хихонский "Спортинг" в матче 25-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

25 тур

"Барселона" - "Спортинг Хихон" 6:1

Голы: Месси, 9, Родригес, 11, Кастро, 21, Суарес, 27, Алькасер, 49, Неймар, 65, Ракитич, 87

"Барселона": Штеген, Альба, Маскерано, Юмтити, Рафинья (Роберто, 74), Бускетс, Ракитич, Д. Суарес, Л. Суарес (Алькасер, 46), Месси (Гомеш, 61), Неймар

"Спортинг Хихон": Куэльяр, Кастельяно, Эчиджиле, Бабен, Родригес, Дуглас (Родригес, 46), Альварес (Весга, 76), Торрес, Касес, Кастро, Бурги (Лопес, 59)

Предупреждения: Бурги, 24, Кастро, 45, Неймар, 45+1, Родригес, 55

"Осасуна" - "Вильярреал" 1:4

Голы: Сориано, 2, Сольдадо, 27, Торрес, 64, Борре, 74, 78

"Осасуна": Сиригу, Клерк (Буньюэль, 76), Санхурхо, Унай, Вуядинович, Торрес, Гарсия (Олавиде, 60), Беренгер, Чаушич, Риера (Кодро, 79), Леон

"Вильярреал": Фернандес, Мусаккио, Хауме (Руис, 66), Гонсалес, Рукавина, Тригерос, Сориано, Сантос, Эрнандес, Бакамбу (Кастильехо, 84), Сольдадо (Борре, 68)

Предупреждения: Беренгер, 25, Сольдадо, 26, Рукавина, 36, Сориано, 72, Торрес, 77, Леон, 78
Теги: Барселона Спортинг Хихон Вильярреал Осасуна
Вчера, 23:39
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