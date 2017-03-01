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"Барселона" забила 6 голов "Спортингу", "Вильярреал" разгромил "Осасуну"
"Барселона" на своем поле разгромила хихонский "Спортинг" в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
25 тур
"Барселона" - "Спортинг Хихон" 6:1
Голы: Месси, 9, Родригес, 11, Кастро, 21, Суарес, 27, Алькасер, 49, Неймар, 65, Ракитич, 87
"Барселона": Штеген, Альба, Маскерано, Юмтити, Рафинья (Роберто, 74), Бускетс, Ракитич, Д. Суарес, Л. Суарес (Алькасер, 46), Месси (Гомеш, 61), Неймар
"Спортинг Хихон": Куэльяр, Кастельяно, Эчиджиле, Бабен, Родригес, Дуглас (Родригес, 46), Альварес (Весга, 76), Торрес, Касес, Кастро, Бурги (Лопес, 59)
Предупреждения: Бурги, 24, Кастро, 45, Неймар, 45+1, Родригес, 55
"Осасуна" - "Вильярреал" 1:4
Голы: Сориано, 2, Сольдадо, 27, Торрес, 64, Борре, 74, 78
"Осасуна": Сиригу, Клерк (Буньюэль, 76), Санхурхо, Унай, Вуядинович, Торрес, Гарсия (Олавиде, 60), Беренгер, Чаушич, Риера (Кодро, 79), Леон
"Вильярреал": Фернандес, Мусаккио, Хауме (Руис, 66), Гонсалес, Рукавина, Тригерос, Сориано, Сантос, Эрнандес, Бакамбу (Кастильехо, 84), Сольдадо (Борре, 68)
Предупреждения: Беренгер, 25, Сольдадо, 26, Рукавина, 36, Сориано, 72, Торрес, 77, Леон, 78
Чемпионат Испании
25 тур
"Барселона" - "Спортинг Хихон" 6:1
Голы: Месси, 9, Родригес, 11, Кастро, 21, Суарес, 27, Алькасер, 49, Неймар, 65, Ракитич, 87
"Барселона": Штеген, Альба, Маскерано, Юмтити, Рафинья (Роберто, 74), Бускетс, Ракитич, Д. Суарес, Л. Суарес (Алькасер, 46), Месси (Гомеш, 61), Неймар
"Спортинг Хихон": Куэльяр, Кастельяно, Эчиджиле, Бабен, Родригес, Дуглас (Родригес, 46), Альварес (Весга, 76), Торрес, Касес, Кастро, Бурги (Лопес, 59)
Предупреждения: Бурги, 24, Кастро, 45, Неймар, 45+1, Родригес, 55
"Осасуна" - "Вильярреал" 1:4
Голы: Сориано, 2, Сольдадо, 27, Торрес, 64, Борре, 74, 78
"Осасуна": Сиригу, Клерк (Буньюэль, 76), Санхурхо, Унай, Вуядинович, Торрес, Гарсия (Олавиде, 60), Беренгер, Чаушич, Риера (Кодро, 79), Леон
"Вильярреал": Фернандес, Мусаккио, Хауме (Руис, 66), Гонсалес, Рукавина, Тригерос, Сориано, Сантос, Эрнандес, Бакамбу (Кастильехо, 84), Сольдадо (Борре, 68)
Предупреждения: Беренгер, 25, Сольдадо, 26, Рукавина, 36, Сориано, 72, Торрес, 77, Леон, 78
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