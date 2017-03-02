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"Барселона" объявила, что Луис Энрике покинет клуб

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике покинет пост главного тренера команды по окончании сезона. С июня 2017 года у каталонского клуба будет новый наставник, сообщается на сайте "сине-гранатовых".

Луис Энрике встал у руля "Барселоны" в 2014 году. За время его работы команда стала двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года.

В сезоне-2014/15 "Барселона" выиграла Лигу чемпионов, в 2015 году команда стала победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.
Теги: Барселона Энрике
Сегодня, 00:40
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4
(1)
№4 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Плохо работает..., мало титулов)...
Чего им не хватает?
Похоже Леонид Месси продавил руководство клуба. Плакал, ножками стучал, по полу катался...


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№3 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 01:07) #
  • 0
  •  (2)

Снова Месси кого-то из своих назначит? Уже ведь проходили.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Wilshere
Слуцкий?

Нет, Аленичев или Карпин. На крайняк Гунько.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: Wilshere (Сегодня, 00:47) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Слуцкий?
Регистрация: 4.05.2014
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