"Барселона" объявила, что Луис Энрике покинет клуб

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике покинет пост главного тренера команды по окончании сезона. С июня 2017 года у каталонского клуба будет новый наставник, сообщается на сайте "сине-гранатовых".



Луис Энрике встал у руля "Барселоны" в 2014 году. За время его работы команда стала двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года.



В сезоне-2014/15 "Барселона" выиграла Лигу чемпионов, в 2015 году команда стала победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.