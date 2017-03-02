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01:01
Анатолий Бышовец: в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Рубин", хотя шансы есть и у "Урала"
Анатолий Бышовец: в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Рубин", хотя шансы есть и у "Урала"
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Вчера 19:38
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"Локомотив" - "Тосно": стартовые составы команд (6)
"Рома" потерпела поражение от "Лацио" в первом матче полуфинала Кубка Италии
В первом полуфинальном матче Кубка Италии "Лацио" в римском дерби победил "Рому". Ответная встреча состоится 5 апреля.
Кубок Италии. 1/2 финала
"Лацио" - "Рома" - 2:0
Голы: Милинкович-Савич, 31, Иммобиле, 83
"Лацио": Стракоша - Баста, Баштуш, Уоллес, Лукаку, (Крекко, 85), - Пароло, Биглия, Фелипе Андерсон, (Кейта, 68), Милинкович-Савич, (Мурджа, 90+3), де Врей - Иммобиле.
"Рома": Алиссон - Бруно Перес, (Тотти, 90), Манолас, Рюдигер, Эмерсон - Салах, (Эль-Шаарави, 72), Паредес, (Перотти, 65), Наингголан, Стротман, Фасио - Джеко.
Предупреждения: Рюдигер, 76, Стракоша, 79, Билья, 90+5.
Кубок Италии. 1/2 финала
"Лацио" - "Рома" - 2:0
Голы: Милинкович-Савич, 31, Иммобиле, 83
"Лацио": Стракоша - Баста, Баштуш, Уоллес, Лукаку, (Крекко, 85), - Пароло, Биглия, Фелипе Андерсон, (Кейта, 68), Милинкович-Савич, (Мурджа, 90+3), де Врей - Иммобиле.
"Рома": Алиссон - Бруно Перес, (Тотти, 90), Манолас, Рюдигер, Эмерсон - Салах, (Эль-Шаарави, 72), Паредес, (Перотти, 65), Наингголан, Стротман, Фасио - Джеко.
Предупреждения: Рюдигер, 76, Стракоша, 79, Билья, 90+5.
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