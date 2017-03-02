"Манчестер Сити" разобрался с "Хаддерсфилд Таун" в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" забил пять мячей в ворота "Хаддерсфилд Таун" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии. Первая встреча команд завершилась со счетом 0:0.



Кубок Англии. 1/8 финала



"Манчестер Сити" - "Хаддерсфилд Таун" - 5:1



Голы: Банн, 7, Зане, 30, Агуэро, 35, Сабалета, 38, Агуэро, 73, Ихеаначо, 90+1



"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Клиши, Стоунс, Отаменди, Фернандиньо, Зане (Навас, 81), Брёйне (Делф, 75), Гарсия, Стерлинг, Агуэро (Ихеаначо, 79)



"Хаддерсфилд Таун": Коулмэн, Крэйни, Холмс-Деннис, Хадсон, Биллинг (Хогг, 67), Горенц-Станкович, Уайтхэд, Пэйн, Лолли (Смит, 61), Куанер, Банн (Парра, 54)



Предупреждения: Хадсон, 15, Горенц-Станкович, 34