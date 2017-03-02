"Реал" в меньшинстве избежал поражения в игре с "Лас-Пальмасом"

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01:01
Анатолий Бышовец: в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Рубин", хотя шансы есть и у "Урала"
Анатолий Бышовец: в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Рубин", хотя шансы есть и у "Урала"
Вчера 23:09
"Интер" летом попробует подписать Иско
"Интер" летом попробует подписать Иско
Вчера 22:39
Сделка по продаже "Милана" отложена на месяц
Сделка по продаже "Милана" отложена на месяц
Вчера 22:26
Юрий Семин: "Тосно" выйдет из ФНЛ, сомнений нет
Юрий Семин: "Тосно" выйдет из ФНЛ, сомнений нет
Вчера 21:55
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка (1)
На пути к седьмой чаше: "Локомотив" в непростом матче одолел "Тосно" и отправился в полуфинал Кубка (1)
Вчера 21:53
Юрий Семин: матч с "Тосно" прошел для нас напряженно (1)
Юрий Семин: матч с "Тосно" прошел для нас напряженно (1)
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Вчера 21:26
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"Локомотив" обыграл "Тосно" в четвертьфинале Кубка России (22)
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Александр Пуцко: закономерно выиграли у "Анжи"
Вчера 21:15
Анатолий Бышовец: отсутствие собственных воспитанников в "Зените" - это не нормально (31)
Анатолий Бышовец: отсутствие собственных воспитанников в "Зените" - это не нормально (31)
Вчера 20:35
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
Вчера 20:35
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом (32)
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом (32)
Вчера 20:30
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Александр Гладкий перейдет в "Карпаты" (2)
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На матче "Рубин" - "Сибирь" присутствовало 2346 зрителей (1)
На матче "Рубин" - "Сибирь" присутствовало 2346 зрителей (1)
Вчера 19:38
Дмитрий Селюк: игроки Кот-д’Ивуара, Ганы, Нигерии лучше подходят под спартаковский стиль (4)
Дмитрий Селюк: игроки Кот-д’Ивуара, Ганы, Нигерии лучше подходят под спартаковский стиль (4)
Вчера 19:21
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Сергей Семак: рад за нашу команду, что смогли победит (6)
Вчера 19:16
"Локомотив" - "Тосно": стартовые составы команд (6)
"Локомотив" - "Тосно": стартовые составы команд (6)
"Реал" в меньшинстве избежал поражения в игре с "Лас-Пальмасом"
"Реал" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом" в домашнем матче 25-го тура первенства Испании. Подопечные Зидана занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата, отставая на одно очко от "Барселоны" и имея одну игру в запасе.
Чемпионат Испании. 25 тур
"Реал Мадрид" - "Лас-Пальмас" - 3:3
Голы: Иско, 8, Тана, 10, Виера, 56, Боатенг, 59, Роналду, 86, 89
"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Ковачич (Родригес, 71), Кроос, Иско (Васкес, 65), Мората (Бензема, 71), Бэйл, Роналду
"Лас-Пальмас": Варас, Симон, Кастельяно, Лемос, Бигас (Айтами, 27), Роке, Гомес, Боатенг (Гарсия, 69), Виера (Халилович, 75), Тана, Хесе
Предупреждения: Симон, 44, Бэйл, 47, Боатенг, 53, Рамос, 55, Мората, 70, Роналду, 81, Халилович, 90+2
Удаления: Бэйл, 47.
Чемпионат Испании. 25 тур
"Реал Мадрид" - "Лас-Пальмас" - 3:3
Голы: Иско, 8, Тана, 10, Виера, 56, Боатенг, 59, Роналду, 86, 89
"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Ковачич (Родригес, 71), Кроос, Иско (Васкес, 65), Мората (Бензема, 71), Бэйл, Роналду
"Лас-Пальмас": Варас, Симон, Кастельяно, Лемос, Бигас (Айтами, 27), Роке, Гомес, Боатенг (Гарсия, 69), Виера (Халилович, 75), Тана, Хесе
Предупреждения: Симон, 44, Бэйл, 47, Боатенг, 53, Рамос, 55, Мората, 70, Роналду, 81, Халилович, 90+2
Удаления: Бэйл, 47.
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