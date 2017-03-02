"Реал" в меньшинстве избежал поражения в игре с "Лас-Пальмасом"

"Реал" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом" в домашнем матче 25-го тура первенства Испании. Подопечные Зидана занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата, отставая на одно очко от "Барселоны" и имея одну игру в запасе.



Чемпионат Испании. 25 тур



"Реал Мадрид" - "Лас-Пальмас" - 3:3



Голы: Иско, 8, Тана, 10, Виера, 56, Боатенг, 59, Роналду, 86, 89



"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Ковачич (Родригес, 71), Кроос, Иско (Васкес, 65), Мората (Бензема, 71), Бэйл, Роналду



"Лас-Пальмас": Варас, Симон, Кастельяно, Лемос, Бигас (Айтами, 27), Роке, Гомес, Боатенг (Гарсия, 69), Виера (Халилович, 75), Тана, Хесе



Предупреждения: Симон, 44, Бэйл, 47, Боатенг, 53, Рамос, 55, Мората, 70, Роналду, 81, Халилович, 90+2



Удаления: Бэйл, 47.