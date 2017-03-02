"Ростов": неизвестный предложил деньги, чтобы его сын вывел на поле Златана Ибрагимовича

Пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский сообщил, что в клуб позвонил один из болельщиков и предложил сумму денег за то, чтобы его сын сопроводил появление на поле стадиона "Олимп-2" форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы состоится 9 марта.



"Вчера позвонил незнакомый человек и предложил 170 тысяч рублей, чтобы его сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди", - написал Бодылевский в твиттере.