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Президент "Барселоны": мы все расстроены тем, что Энрике уйдет

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию об уходе из команды главного тренера Луиса Энрике.

"Клуб доволен работой, которую проделал Луис Энрике. Под руководством этого специалиста мы провели успешные сезоны и сейчас ведем борьбу на трех фронтах.

Летом Луис сказал, что рассмотрит варианты продолжения карьеры, и несколько дней назад он сообщил нам свое решение. Сейчас подходящее время для подобного объявления, поскольку нам нужно сосредоточиться на борьбе за трофеи. После игры он обратился к футболистам.

Мы все расстроены, поскольку теряем тренера, который привел команду к большим успехам. Но рано говорить о том, что его время подошло к концу. Важнейшая часть сезона еще впереди", - цитирует Бартомеу "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Барселона Энрике
Сегодня, 02:20
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