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Парламент Великобритании выступил с призывом не бойкотировать ЧМ-2018 в России

Комитет по международным делам Палаты общин британского парламента выпустил доклад, в котором рекомендует властям Великобритании не бойкотировать ЧМ-2018 в России, информирует ТАСС.

"МИД Великобритании следует использовать этот турнир и другие для укрепления и исправления отношений между Великобританией и Россией в более широком контексте, вместо того, чтобы бойкотировать спорт в ответ на другие напряженные аспекты британо-российских отношений», - говорится в докладе.

Поводом для необходимости укрепления сотрудничества с РФ, по мнению авторов доклада, является уже то обстоятельство, что хотя бы одна из британских футбольных сборных - Англии, Шотландии, Уэльса или Северной Ирландии - наверняка попадет в финальную часть предстоящего чемпионата мира, что сделает вероятной перспективу того, что "тысячи британских подданных посетят Россию летом 2018 года".
Сегодня, 09:30
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№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:19) #
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online

Это довольно иезуитская история. В эфир официально должно попасть сначала просто слово - "бойкот", естественно что лучше под соусом "противодействия" Но только это прозвучит - начнется собственно кампания. Комитет советует - парламент не согласен - дебаты - туда-сюда - торговля дохлыми котами и потом бойкот. Уже железный, настоящий, как крест у лорда на груди.
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 11:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Комитет по международным делам Палаты общин британского парламента.... нихохошечки хохо.... пусть ещё у бабульки спросят)
Регистрация: 21.10.2013
№9 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 10:32) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сам факт, что рассматривают вариант бойкота, говорит о их тупорылой уебищности.
Регистрация: 11.06.2016
№8 Написал: papapa (Сегодня, 10:25) #
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Цитата: stepanmlc
пидоры уже прошли отбор ?

Им не надо - они хозяева турнира
Регистрация: 2.02.2017
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:23) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
а что эти пидоры уже прошли отбор ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: fd65 (Сегодня, 10:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
О#уеть можно...
Регистрация: 3.12.2016
№5 Написал: fits (Сегодня, 09:57) #
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online

Мне кажется, это больше похоже на призыв к бойкоту...
Лучше бы молчали...
Был бы очень рад, если я ошибаюсь...
Регистрация: 6.10.2016
№4 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 09:57) #
  • -2
  •  (2)
online

Англы что-то мутят
Регистрация: 21.09.2015
№3 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 09:49) #
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Что то в лесу сдохло)))
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Англичане трезветь начали?

Вряд ли...походу какую-то пакость затеяли...от этих п.доров ничего позитивного в отношении нас ждать не приходится, и верить им нельзя.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:37) #
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  •  (2)
online

Англичане трезветь начали?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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