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СМИ: "Челси" намерено предложить Антонио Конте улучшенный контракт

Руководство "Челси" собирается предложить наставнику команды Антонио Конте новый контракт на более выгодных условиях.

Таким способом в лондонском клубе, который на данный момент лидирует в АПЛ, попытаются удержать итальянца от ухода в "Интер", который, по информации СМИ, специалист согласился возглавить "Интер" после завершения текущего сезона.

Газета.ru
Теги: Челси Конте
Сегодня, 09:53
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№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:23) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я вчера так и написал когда новость была об Интере.Абрамович обязательно накине ют сверху
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:27) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: МАРТ
.и качественнее

Приколист


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:26) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
берите Слуцкого...................и качественнее и дешевле.. smirk
Регистрация: 6.09.2013
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