СМИ: "Челси" намерено предложить Антонио Конте улучшенный контракт

Руководство "Челси" собирается предложить наставнику команды Антонио Конте новый контракт на более выгодных условиях.Таким способом в лондонском клубе, который на данный момент лидирует в АПЛ, попытаются удержать итальянца от ухода в "Интер", который, по информации СМИ, специалист согласился возглавить "Интер" после завершения текущего сезона.