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Александр Кокорин оштрафован в Москве за выезд на встречную полосу
Сотрудники ГИБДД задержали форварда "Зенита" Александра Кокорина за нарушение правил дорожного движения в центре Москвы, передает источник в правоохранительных органах.
"Футболиста "Зенита" Кокорина, управлявшего элитной иномаркой, задержали за нарушение правил дорожного движения в центре Москвы - выезд на встречную полосу", - цитирует источник ТАСС.
Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Футболист был задержан сотрудниками ГИБДД, был составлен административный протокол. По решению суда ему назначен административный штраф.
"Футболиста "Зенита" Кокорина, управлявшего элитной иномаркой, задержали за нарушение правил дорожного движения в центре Москвы - выезд на встречную полосу", - цитирует источник ТАСС.
Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Футболист был задержан сотрудниками ГИБДД, был составлен административный протокол. По решению суда ему назначен административный штраф.
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