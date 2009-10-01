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Александр Кокорин оштрафован в Москве за выезд на встречную полосу

Сотрудники ГИБДД задержали форварда "Зенита" Александра Кокорина за нарушение правил дорожного движения в центре Москвы, передает источник в правоохранительных органах.

"Футболиста "Зенита" Кокорина, управлявшего элитной иномаркой, задержали за нарушение правил дорожного движения в центре Москвы - выезд на встречную полосу", - цитирует источник ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Футболист был задержан сотрудниками ГИБДД, был составлен административный протокол. По решению суда ему назначен административный штраф.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 10:18
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12
(2)
№12 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
с его з.п можно годовой абонемент на штрафы дать.. вот если бы лишили прав


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№11 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пусть берет кореша Юсупова и валят нахрен, лучше куда-нибудь подальше в Хабаровск или Владивосток


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№10 Написал: Саня1589 (Сегодня, 11:09) #
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online

кокоша в свое репертуаре...
когда денег куры не клюют бошку сносит сильно...
Регистрация: 27.01.2017
№9 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 11:03) #
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жизнь удалась
Регистрация: 27.09.2015
№8 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
бестолковое подписание Зенита!


Хочется с цска увидеть Дзю и Кержа вместе.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№7 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:47) #
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Цитата: ssskkkbbb
Вопрос один - что он там делает, и в каком состоянии он будет утром на тренировке.

было с 24 на 25 февраля - выходной день.

вопрос не в этом, вопрос в другом, что чел - непрофессионал, и все эти режимы не для него, даже в сезон! а уж как товарищ куролесит в отпуск все насмотрелись.
бестолковое подписание Зенита!
Цитата: Eugene24
Да ладно, не пьяный же был за рулем.

да большинству пох на них, просто они медийные фигуры подают определенный пример молодому поколению футболистов, а это уже совсем другая история


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№6 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 10:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно, не пьяный же был за рулем. Всего лишь выехал на встречную, уверен никакой угрозы тем самым не создав. Просто не повезло, что рядом оказались доблестные борцы с правонарушениями в сфере правил дорожного движения. Никто никогда не выезжал что ли?
Акцент сделан на элитной иномарке и нарушении в центре Москвы, чтоб вас дурачков по злить. Что творит и на чем творит, к тому же где он позволяет себе это творить)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:36) #
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Ничего не меняется!
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вопрос один - что он там делает, и в каком состоянии он будет утром на тренировке.

На счет встречки - вопрос гаи и суда, если и такое тут обсуждать, то это задница.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№3 Написал: sunsun (Сегодня, 10:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вот же полудурок. Мозгов так и не прибавилось... Отдайте его уже куда-нибудь нахер.
Регистрация: 26.07.2016
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:25) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Закройте его там надолго...метлу в руки и на общественно-полезный труд


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:25) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
это игрок Зенита что ли?.....бандитский питербурхххх.однако...
Регистрация: 6.09.2013
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