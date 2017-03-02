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Михаил Осинов назначен советником генерального директора "Ростова"

Бывший капитан "Ростова" Михаил Осинов назначен советником генерального директора, передает официальный сайт клуба.

"Уважаемые болельщики, мы рады сообщить вам о том, что Михаил Осинов вернулся в наш клуб. Бывший капитан "Ростова" занял пост советника генерального директора", - говорится в заявлении.

За "Ростов" Осинов играл с 2001 по 2009 год. С 2004 по 2009 год был капитаном. Провел 259 игр, забил 58 голов.

Теги: Ростов Осинов
Сегодня, 10:36
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