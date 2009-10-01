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СМИ: Кокорин мчался по встречной полосе на белом Bentley

Как сообщалось ранее, Александр Кокорин был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.

Инцидент произошел 25 февраля на Страстном бульваре. В настоящее время материалы по данному делу переданы в суд.

Как передает источник "РЕН ТВ", по предварительным данным, игрок сине-бело-голубых мчался по встречной полосе на белом Bentley. Информация об инциденте с футболистом "Зенита" уточняется.
Теги: Кокорин
Сегодня, 10:59
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15
(1)
№15 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 11:25) #
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online
Болеет за:
«Химки»
К сладенькому Мамаю спешил
Регистрация: 14.09.2010
№14 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 11:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Из клуба любителей Бентли?


Причем московский филиал

Как отмечает аналитическое агентство, три четверти продаж новых моделей Bentley пришлось на Москву и Московскую область (104 и 8 машин соответственно), еще 14 машин было продано в Санкт-Петербурге. 9 экземпляров пришлось на Краснодарский край, 18 автомобилей приобрели жители Свердловской, Калининградской, Пензенской, Рязанской, Курской и Иркутской областей, а также жители Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Красноярского, Ставропольского и Алтайского края.

2016год КРИЗИС МЛЯ


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№13 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Может он представил что по Лондону едет?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sewer 79
просто любитель шашек

Лишь бы не шишек.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не в курсе он оказывается, что так только на черном Гелентвагене можно...
Походу это не последний вброс про Коку на сегодня


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
продолжим)

может за ним мчались разъяренные фанаты зенита..на ладе баклажан? smile


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:17) #
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Цитата: PanoV
Может обгонял кого?

просто любитель шашек


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Давно понятно что он потерян как футболист.Только менеджмент зенита затупил конкретно дав ему ЗП в 3.6 ляма...больные люди.
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:15) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: FanAttack
Выгнать из клуба

Из клуба любителей Бентли?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№6 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 11:12) #
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online

Инцидент произошел 25 февраля (с)

торопился аванс получить в кассе ...
Регистрация: 21.09.2015
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:11) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Может обгонял кого?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 11:10) #
  • +4
  •  (4)
online

Выгнать из клуба бездаря и лишить прав!
Регистрация: 4.05.2014
№3 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:10) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
О, развивают тему)) Он мчался, скрываясь от сотрудников ДПС)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№2 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 11:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
на тренеровку спешил.... полюбас))
Регистрация: 21.10.2013
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:09) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы по бровке мчался встречая соперника


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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