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Ари: "Краснодар" хотел, чтобы я ушел в "Галатасарай", но я отказался
Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о том, что у него испортились отношения с «Краснодаром», из которого он перешел к железнодорожникам на правах аренды.
- Что о дебюте за «Локо» скажете? Удался?
- Ох, думал, что буду спокоен. Но не смог сдержать эмоций. Рад, что вернулся в Москву, очень хотел забить первый гол за «Локомотив». И, конечно, доволен, что мы добились победы.
- Как вас приняли бразильцы «Локо»?
- Очень хорошо! Как впрочем и все остальные игроки.
- Вам нужно ещё время для адаптации?
- Думаю, нет. Уже чувствую себя в команде как дома.
- Расскажите, почему ваш переход в «Локо» получился таким стремительным?
- Сначала не хотел комментировать ничего связанного с «Краснодаром», так как все события – перевернутая страница. Мне было грустно от некоторых вещей, которые случились со мной. Но все-таки я смог уйти. И эта аренда пойдет мне на пользу. Да уже пошла! «Краснодар» вылетел розыгрыша кубка, а мы – в полуфинале.
- Перед тем, как подписать контракт, общались с президентом или спортивным директором?
- Все случилось очень быстро. Сначала «Краснодар» хотел, чтобы я отправился в «Галатасарай». Я отказался. Потом появились хорошие предложения из Китая. Но в какой-то момент мне сказали, что вообще никуда не отпустят. А в последний день трансферов сообщили, что дадут уйти только в «Локомотив».
- В Инстаграме вы поблагодарили президента «Локомотива». Почему его?
- Потому что «Локомотив» уже какое-то время хотел со мной связаться, проявлял серьезный интерес. К тому же аренду нужно было оформлять в последний момент, все произошло очень быстро, в последние часы до закрытия трансферного окна. Спасибо всем руководителям клуба, что так быстро сработали, и хорошо ко мне отнеслись. Я пришел в сильную команду, все ребята тепло меня приняли. Остается лишь отплатить хорошими выступлениями.
Советский спорт
- Что о дебюте за «Локо» скажете? Удался?
- Ох, думал, что буду спокоен. Но не смог сдержать эмоций. Рад, что вернулся в Москву, очень хотел забить первый гол за «Локомотив». И, конечно, доволен, что мы добились победы.
- Как вас приняли бразильцы «Локо»?
- Очень хорошо! Как впрочем и все остальные игроки.
- Вам нужно ещё время для адаптации?
- Думаю, нет. Уже чувствую себя в команде как дома.
- Расскажите, почему ваш переход в «Локо» получился таким стремительным?
- Сначала не хотел комментировать ничего связанного с «Краснодаром», так как все события – перевернутая страница. Мне было грустно от некоторых вещей, которые случились со мной. Но все-таки я смог уйти. И эта аренда пойдет мне на пользу. Да уже пошла! «Краснодар» вылетел розыгрыша кубка, а мы – в полуфинале.
- Перед тем, как подписать контракт, общались с президентом или спортивным директором?
- Все случилось очень быстро. Сначала «Краснодар» хотел, чтобы я отправился в «Галатасарай». Я отказался. Потом появились хорошие предложения из Китая. Но в какой-то момент мне сказали, что вообще никуда не отпустят. А в последний день трансферов сообщили, что дадут уйти только в «Локомотив».
- В Инстаграме вы поблагодарили президента «Локомотива». Почему его?
- Потому что «Локомотив» уже какое-то время хотел со мной связаться, проявлял серьезный интерес. К тому же аренду нужно было оформлять в последний момент, все произошло очень быстро, в последние часы до закрытия трансферного окна. Спасибо всем руководителям клуба, что так быстро сработали, и хорошо ко мне отнеслись. Я пришел в сильную команду, все ребята тепло меня приняли. Остается лишь отплатить хорошими выступлениями.
Советский спорт
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