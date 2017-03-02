"Зенит": детали инцидента с Кокориным искажены и преувеличены бульварной прессой

В пресс-службе "Зенита" высказались об инциденте с нападающим Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.



"По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, ФК "Зенит" не считает возможным комментировать произошедшее.



При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость", - сообщили в пресс-службе "Зенита".