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"Зенит": детали инцидента с Кокориным искажены и преувеличены бульварной прессой
В пресс-службе "Зенита" высказались об инциденте с нападающим Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.
"По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, ФК "Зенит" не считает возможным комментировать произошедшее.
При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость", - сообщили в пресс-службе "Зенита".
"По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, ФК "Зенит" не считает возможным комментировать произошедшее.
При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость", - сообщили в пресс-службе "Зенита".
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