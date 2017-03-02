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"Зенит": детали инцидента с Кокориным искажены и преувеличены бульварной прессой

В пресс-службе "Зенита" высказались об инциденте с нападающим Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.

"По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, ФК "Зенит" не считает возможным комментировать произошедшее.

При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость", - сообщили в пресс-службе "Зенита".
Теги: Зенит Кокорин
Сегодня, 12:28
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(7)
№22 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Босх
курить полезно!

Пить приятно! А продавать - жалко! smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№21 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:13) #
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Болеет за:
«Ростов»
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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№20 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spiri
Давно твержу,что Коку надо гнать из футбола!
Это второй Милевский,только хуже!! flushed

Не..
Кока- это Бузова, только в штанах.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№19 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 13:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Давно твержу,что Коку надо гнать из футбола!
Это второй Милевский,только хуже!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№18 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:28) #
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Цитата: Kolpino2
Да мож случайно на двойную сплошную наехал, а козлы тут как ту

и сразу 3 минуса. ГЫГЫГЫ! гаишники своих в обиду не дадут.
Регистрация: 7.03.2016
№17 Написал: Противовес (Сегодня, 13:24) #
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Нормально господин Циммерман (пресс-служба Зенита) опустил государственные 1 и 2 каналы ТВ, НТВ (и даже канал своего кормильца Газпром-медиа), обсуждающие эту (и несколько грубых нарушений ППД предыдущих) на полном серьезе. Пресс-служба питерская до такой степени возомнила себя великими, что готова оскорблять любое должностное лицо и гос. организации... Не удивительно - скажи кто твой руководитель и мы поймем какие у него подчиненные ( примерно так, да ?) Стыдоба. И самое главное, что НИКТО из государственных персон на эту реплику Циммермана не отреагирует... Значит нужно воспринимать его слова буквально.
Регистрация: 25.02.2017
№16 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:21) #
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Цитата: Kolpino2
Да мож случайно на двойную сплошную наехал,

тенью laughing
Регистрация: 7.12.2016
№15 Написал: Академия (Сегодня, 13:18) #
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мля, ну нахрена вот это исказили и все такое. Есть факты излагайте. А так есть факт составления протокола, оспорит будет иной факт.
Регистрация: 20.06.2016
№14 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:17) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Да мож случайно на двойную сплошную наехал, а козлы тут как тут.

Да ладно, есть уже проверенная отмазка - "онижедети"! С Кержаковым уже сработало.
Давно говорил, что запитерасты - те же бандерлоги-майдауны - копия!

Цитата: Пивовед
И не Кокорин, а Дзюба.
И не на Бентли, а на велосипеде.
И не по встречке, а во дворе.
И не гонял, а наепнулся.

Для Дзюбы велосипед - слишком сложное транспортное средство. Его до сих пор на санках катают. К автобусу привяжут - и алга!


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:12) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Щас выяснится, что все детали новости- абсолютная правда.
Только дело было не в Москве, а в Питере.
И не Кокорин, а Дзюба.
И не на Бентли, а на велосипеде.
И не по встречке, а во дворе.
И не гонял, а наепнулся.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:11) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Fillosoff
Да оно и понятно, мяч вовсе непересекаемость линию ворот! фу ты, Кокорин, вовсе не пересекал разделительную полосу! арбитры, как всегда все напутали. тьфу, ГИБДДэшники, специально придираются к прославленному футболисту!

Вот-вот) Вроде и футболист, а чаще обсуждается в таком ключе.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:09) #
  • -8
  •  (8)

Цитата: Fillosoff
Да оно и понятно, мяч вовсе непересекаемость линию ворот! фу ты, Кокорин, вовсе не пересекал разделительную полосу! арбитры, как всегда все напутали. тьфу, ГИБДДэшники, специально придираются к прославленному футболисту!

Да мож случайно на двойную сплошную наехал, а козлы тут как тут.
Регистрация: 12.11.2007
№10 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
И вообще, встречная полоса была спартаковцем!!!
Цитата: RoDon22
А на футбольном поле по встречной у него почему то не получается.

Разрешить Топорену играть прямо на машине! Регламент переписать - раз плюнуть


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№9 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:02) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да оно и понятно, мяч вовсе не пересекал линию ворот! фу ты, Кокорин, вовсе не пересекал разделительную полосу! арбитры, как всегда, все напутали. тьфу, ГИБДДэшники, специально придираются к прославленному футболисту! счазз еще и Луческу что-нибудь проплачет во вью, что-то типа: у ГИБДДэшника на бушлате была эмблема Спартака нашита. sunglasses


--------------------
Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:00) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Это как понимать искажены?Вспоминается старый анекдот,когда один спрашивает другого за что у него забрали права,на что второй отвечает,что из-за отсутствия аптечки!!!А потом добавляет,что ехал по МКАДу задним ходом по встречке со скоростью 130 км в час,не пристёгнутым и болтал по телефону!!!Ну и к тому же я был в жопу пьяным!!!Очень похоже на Кокошу.
Регистрация: 2.04.2012
№7 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:56) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
[quoteПри этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость", - сообщили в пресс-службе "Зенита".][/quote]

То есть выезда на встерчку не было? А РЕН-тв сообщило, что Кокоша "мчался по встречке на белом бентли, за что и был задержан"... Не думаю, что они этот белый бентли - выдумали...
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
А на футбольном поле по встречной у него почему то не получается.
Регистрация: 30.11.2015
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 12:39) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какая встречка? Санек пер задом на скорости 240 и никому не мешал...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот теперь на 2-3 недели заделье. Сейчас еще экспертиза подключится и мнения.


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:34) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: papapa
Точно - только берут у пивных ларьков только детей хозяев этих самых ларьков - и никого из нормальных детей

А другие что? Пусть бутылки сдают.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: papapa (Сегодня, 12:32) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: PanoV
Понаберут у пивных ларьков, что футболистов, что журналистов.

Точно - но набирают у пивных ларьков только детей хозяев этих самых ларьков - и никого из нормальных детей
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:29) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Понаберут у пивных ларьков, что футболистов, что журналистов.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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