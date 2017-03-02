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СМИ: Павел Мамаев бросил трубку после вопросов о Кокорине

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев отказался комментировать скандальный инцидент со своим другом Александром Кокориным, которому грозит лишение прав за езду по встречной полосе.

"Алло? Не слышно", – заявил Мамаев, сделав вид, что он не слышит собеседника. После этого он бросил трубку и больше не отвечал на звонки, сбрасывая вызов.

Ранее стало известно, что игрок сборной России и "Зенита" Александр Кокорин привлечен к ответственности за езду на Bentley по встречной полосе в центре Москвы. Инцидент произошел 25 февраля на Страстном бульваре. Материалы дела в мировой суд пока не поступили, информирует "Газета.ru".
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 12:57
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7
(1)
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:07) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: сектант
Цитата: мяч квадратный
болельщики спартака и тут в своем репертуаре. одна пидерастия на уме. почему? почему так? гены предка?
Потому что кокорин пид.р

у вас все пидоры.
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:03) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
болельщики спартака и тут в своем репертуаре. одна пидерастия на уме. почему? почему так? гены предка?

Потому что кокорин пид.р
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: Академия (Сегодня, 13:48) #
  • +2
  •  (2)

что за маразм? Путина еще спросите, что он об этом думает
Регистрация: 20.06.2016
№4 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:42) #
  • -2
  •  (2)
online

болельщики спартака и тут в своем репертуаре. одна пидерастия на уме. почему? почему так? гены предка?
Регистрация: 7.03.2016
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:40) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
звонок
"Алло?

здравствуйте!
вы, муж александры кокориной?
сашу лишают прав
"Алло? Не слышно"


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не хочет жену обсуждатб laughing
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: mustang (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
smiley
Регистрация: 23.12.2015
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