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Вчера 23:09
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"Интер" летом попробует подписать Иско
СМИ: Павел Мамаев бросил трубку после вопросов о Кокорине
Футболист "Краснодара" Павел Мамаев отказался комментировать скандальный инцидент со своим другом Александром Кокориным, которому грозит лишение прав за езду по встречной полосе.
"Алло? Не слышно", – заявил Мамаев, сделав вид, что он не слышит собеседника. После этого он бросил трубку и больше не отвечал на звонки, сбрасывая вызов.
Ранее стало известно, что игрок сборной России и "Зенита" Александр Кокорин привлечен к ответственности за езду на Bentley по встречной полосе в центре Москвы. Инцидент произошел 25 февраля на Страстном бульваре. Материалы дела в мировой суд пока не поступили, информирует "Газета.ru".
"Алло? Не слышно", – заявил Мамаев, сделав вид, что он не слышит собеседника. После этого он бросил трубку и больше не отвечал на звонки, сбрасывая вызов.
Ранее стало известно, что игрок сборной России и "Зенита" Александр Кокорин привлечен к ответственности за езду на Bentley по встречной полосе в центре Москвы. Инцидент произошел 25 февраля на Страстном бульваре. Материалы дела в мировой суд пока не поступили, информирует "Газета.ru".
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