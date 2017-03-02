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Мирча Луческу: думаю, игра с ЦСКА будет очень зрелищной
Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу ответил на вопросы о субботней встрече в Москве с ЦСКА в рамках премьер-лиги.
— «Зенит» провел уже две официальные встречи. ЦСКА в этом году еще не играл. Это преимущество?
— Сложно сказать. Они на сборах все-таки проводили матчи — когда мы встречались с «Андерлехтом», они играли товарищеские встречи. И играли только первым составом. Если мы использовали все 30 футболистов, которые были на сборах, то они акцентировали внимание на основном составе. Это не помешало нам выполнить всю намеченную программу и подвести всех к максимальным кондициям для начала чемпионата.
Думаю, у нас есть определенное преимущество в том, что мы провели две официальные игры, два матча хорошего уровня. Мы и в одной, и во второй встрече пробежали по 118 километров на всю команду. Это говорит о том, что футболисты очень хорошо готовы физически. Вселяет уверенность последняя игра с «Андерлехтом». Только невезение не позволило пройти дальше.
Очень важная игра и для нас, и для ЦСКА. Уверен, все без исключения наши футболисты полностью готовы к этой игре и очень серьезно подойдут к ней, зная о большом значении этого поединка. У ЦСКА нет проблем с составом, все игроки готовятся к этому матчу.
Думаю, это будет очень зрелищная встреча. ЦСКА обязательно нужен хороший результат. Думаю, в этой игре все наши футболисты покажут свои лучшие кондиции. Гончаренко немного поменял схему игры ЦСКА. Было видно, что поначалу они не очень адаптировались к ней, но сейчас видно, что привыкли к этой схеме и сейчас выглядят убедительно в тех товарищеских матчах, которые мы просматривали.
ФК "Зенит"
— «Зенит» провел уже две официальные встречи. ЦСКА в этом году еще не играл. Это преимущество?
— Сложно сказать. Они на сборах все-таки проводили матчи — когда мы встречались с «Андерлехтом», они играли товарищеские встречи. И играли только первым составом. Если мы использовали все 30 футболистов, которые были на сборах, то они акцентировали внимание на основном составе. Это не помешало нам выполнить всю намеченную программу и подвести всех к максимальным кондициям для начала чемпионата.
Думаю, у нас есть определенное преимущество в том, что мы провели две официальные игры, два матча хорошего уровня. Мы и в одной, и во второй встрече пробежали по 118 километров на всю команду. Это говорит о том, что футболисты очень хорошо готовы физически. Вселяет уверенность последняя игра с «Андерлехтом». Только невезение не позволило пройти дальше.
Очень важная игра и для нас, и для ЦСКА. Уверен, все без исключения наши футболисты полностью готовы к этой игре и очень серьезно подойдут к ней, зная о большом значении этого поединка. У ЦСКА нет проблем с составом, все игроки готовятся к этому матчу.
Думаю, это будет очень зрелищная встреча. ЦСКА обязательно нужен хороший результат. Думаю, в этой игре все наши футболисты покажут свои лучшие кондиции. Гончаренко немного поменял схему игры ЦСКА. Было видно, что поначалу они не очень адаптировались к ней, но сейчас видно, что привыкли к этой схеме и сейчас выглядят убедительно в тех товарищеских матчах, которые мы просматривали.
ФК "Зенит"
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