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Мирча Луческу: думаю, игра с ЦСКА будет очень зрелищной

Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу ответил на вопросы о субботней встрече в Москве с ЦСКА в рамках премьер-лиги.

— «Зенит» провел уже две официальные встречи. ЦСКА в этом году еще не играл. Это преимущество?

— Сложно сказать. Они на сборах все-таки проводили матчи — когда мы встречались с «Андерлехтом», они играли товарищеские встречи. И играли только первым составом. Если мы использовали все 30 футболистов, которые были на сборах, то они акцентировали внимание на основном составе. Это не помешало нам выполнить всю намеченную программу и подвести всех к максимальным кондициям для начала чемпионата.

Думаю, у нас есть определенное преимущество в том, что мы провели две официальные игры, два матча хорошего уровня. Мы и в одной, и во второй встрече пробежали по 118 километров на всю команду. Это говорит о том, что футболисты очень хорошо готовы физически. Вселяет уверенность последняя игра с «Андерлехтом». Только невезение не позволило пройти дальше.

Очень важная игра и для нас, и для ЦСКА. Уверен, все без исключения наши футболисты полностью готовы к этой игре и очень серьезно подойдут к ней, зная о большом значении этого поединка. У ЦСКА нет проблем с составом, все игроки готовятся к этому матчу.

Думаю, это будет очень зрелищная встреча. ЦСКА обязательно нужен хороший результат. Думаю, в этой игре все наши футболисты покажут свои лучшие кондиции. Гончаренко немного поменял схему игры ЦСКА. Было видно, что поначалу они не очень адаптировались к ней, но сейчас видно, что привыкли к этой схеме и сейчас выглядят убедительно в тех товарищеских матчах, которые мы просматривали.

ФК "Зенит"
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 13:07
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№5 Написал: SP-M (Сегодня, 14:01) #
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Регистрация: 10.02.2017
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
нагонят курсантов для массовки..игра ничего не решает ..ничей-но-договорная!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
сомневаюсь,на этом огороде только в регби играть
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:27) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обычный договорняк. Гиенеру край как бабло необходимо. И вообще, верить в честный матч этой шайки, особенно после того цирка, который они в финале кубка устроили... Когда лошадь выходит 1-в-1, никто не мешает и не бьет, назад пасует...


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: safonas (Сегодня, 13:09) #
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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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