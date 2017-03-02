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Вячеслав Колосков: "Зенит" и сборная России должны отреагировать на инцидент с Кокориным

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.

"Кокорин нарушил правила, пусть отвечает по закону. Но с учётом шлейфа, который тянется за футболистом, помимо юридической ответственности должна быть и публичная. "Зенит" и сборная России должны отреагировать на этот инцидент.

Но стоит дождаться официальной информации, рубить сгоряча из-за публикации в СМИ не стоит", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
Теги: Колосков Кокорин Сборная России
Сегодня, 13:15
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№16 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:31) #
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online

Цитата: OgreGate
Нетто помнят - и будут помнить,

как моралофага и партийного лизоблюда, оговорившего великого тренера и сборную собственной страны, приравняв её к ЦДКА, который после этого выступления Нетто и был расформирован. (хотя при чём здесь ЦДКА?) но из песни слов не выкинешь.
Регистрация: 7.03.2016
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: Пивовед
Цитата: мяч квадратный
футболист сборной ссср (россии) должен не нарушать ПДД, переводить старушек через дорогу, уступать места пассажирам с детьми, быть законопослушным, партийным и т.д. моралофажество. такое моралофажество. совок ёпта. как был у нас совок так и остался.

Зашибись..
Футболист сборной России имеет право нарушать режим перед ответственными матчами, гонять на автомобиле, игнорируя правила ДД и подвергая опвсности жизни окружающих, может плевать на нормы морали и приличия,демонстративно эпатируя общество, употреблять наркотические вещества и алкоголь на законных основаниях.

Законные основания- наклейка на лобовом стекле
" Я звизда, мне можно".

Фсе на защиту демократических завоеваний !

Ну это Вы чуток передернули. Футболист как и все мы не имеет права на то, о чем Вы выше написали, а МОЖЕТ это делать, если он порядочный говнюк и, как Вы заметили правильно, если ему чужды правила морали и другие необходимые обществу ограничения. Так за это он и ДОЛЖЕН понести заслуженное наказание раз в обществе живет, а не социопат какой-нибудь. Это раз. Этот случай может быть хорошим примером управления нами всеми вместе взятыми, обсуждаем тут, возмущаемся праведно и не очень. А может быть всё это и яйца выеденого не стоить будет впоследствии после выяснения обстоятельств всех. Это два. Поглядим, вообщем.

Конечно, поглядим.
И увидим, как пожурят нашего звездуна, и этим ограничатся.. В тот момент, когда требуется настоящая порка..
А ведь это не единичный случай. Смотрите.

Нарушать режим перед ответственными матчами- половина сборной России перед матчем со Словенией.

Гонять, нарушая- Кокорин, Мандрыкин, Ещенко.

Плевать на нормы морали и приличия- Кокорин,Мамаев- вне конкуренции, и Аршавин и Дзюба с Орзул.

Употреблять наркотики и алкоголь- Ерёменко.
Ионов, Аршавин, Погребняк, Мандрыкин- эти пьяные за рулём

И так далее.. Хамство и безнаказанность- вот и все заслуги наших тн звёзд..
Да и сейчас Кокорину ничего не будет. А на Чемпе новость о том, что Кокорин к тому времени, как его остановили, семь раз успел нарушить ПДД..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№14 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
А кто-нибудь из присутствующих здесь был при этом нарушении лично?

Идиот. Это не моя работа, отлавливать пьяную питерскую гопоту на шахид-мобилях. Есть люди, которые этим занимаются. Они и отловили

Цитата: мяч квадратный
Типичный совок.

"игра забудется, результат останется" типичное глорье.
Вот потому Нетто помнят - и будут помнить, а запитерасты - тфу, пыль на сапогах, нувориши дешевые - никто!


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№13 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:10) #
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Цитата: Пивовед
Игорь Нетто - видит, как мяч после его удара попадает в ворота сквозь боковую дырку в сетке, подходит к судье, засчитавшему гол, и просит отменить взятие ворот ввиду такого казуса.
И Сборная СССР всё равно побеждает в той встрече..

Он- совок ?


Типичный совок. После этого:

«На меня Аркадьев производил впечатление не тренера-воспитателя, ... большим недостатком было отсутствие большевистской критики и самокритики, которую зажимал Аркадьев» (Нетто).


он эталонный совок.
Регистрация: 7.03.2016
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
Цитата: Пивовед
Цитата: мяч квадратный
футболист сборной ссср (россии) должен не нарушать ПДД, переводить старушек через дорогу, уступать места пассажирам с детьми, быть законопослушным, партийным и т.д. моралофажество. такое моралофажество. совок ёпта. как был у нас совок так и остался.
Зашибись..
Футболист сборной России имеет право нарушать режим перед ответственными матчами, гонять на автомобиле, игнорируя правила ДД и подвергая опвсности жизни окружающих, может плевать на нормы морали и приличия,демонстративно эпатируя общество, употреблять наркотические вещества и алкоголь на законных основаниях.

Законные основания- наклейка на лобовом стекле
" Я звизда, мне можно".

Вот она типично совсковая государственная психоустановка, вбитая в бошки населению ещё ТОГДА. а сборная россии должна формироваться по принципу, кто в этой жизни всегда плевал только в урну, тот и должен в сборной играть. а стрельцов сидел. такие сборной не нужны.

Стрельцова подставили, это факт.
А Футболист сборной СССР- Игорь Нетто - видит, как мяч после его удара попадает в ворота сквозь боковую дырку в сетке, подходит к судье, засчитавшему гол, и просит отменить взятие ворот ввиду такого казуса.
И Сборная СССР всё равно побеждает в той встрече..

Он- совок ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: мяч квадратный
футболист сборной ссср (россии) должен не нарушать ПДД, переводить старушек через дорогу, уступать места пассажирам с детьми, быть законопослушным, партийным и т.д. моралофажество. такое моралофажество. совок ёпта. как был у нас совок так и остался.

Зашибись..
Футболист сборной России имеет право нарушать режим перед ответственными матчами, гонять на автомобиле, игнорируя правила ДД и подвергая опвсности жизни окружающих, может плевать на нормы морали и приличия,демонстративно эпатируя общество, употреблять наркотические вещества и алкоголь на законных основаниях.

Законные основания- наклейка на лобовом стекле
" Я звизда, мне можно".

Фсе на защиту демократических завоеваний !

Ну это Вы чуток передернули. Футболист как и все мы не имеет права на то, о чем Вы выше написали, а МОЖЕТ это делать, если он порядочный говнюк и, как Вы заметили правильно, если ему чужды правила морали и другие необходимые обществу ограничения. Так за это он и ДОЛЖЕН понести заслуженное наказание раз в обществе живет, а не социопат какой-нибудь. Это раз. Этот случай может быть хорошим примером управления нами всеми вместе взятыми, обсуждаем тут, возмущаемся праведно и не очень. А может быть всё это и яйца выеденого не стоить будет впоследствии после выяснения обстоятельств всех. Это два. Поглядим, вообщем.
Регистрация: 9.11.2010
№10 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:57) #
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online

Цитата: Пивовед
Цитата: мяч квадратный
футболист сборной ссср (россии) должен не нарушать ПДД, переводить старушек через дорогу, уступать места пассажирам с детьми, быть законопослушным, партийным и т.д. моралофажество. такое моралофажество. совок ёпта. как был у нас совок так и остался.
Зашибись..
Футболист сборной России имеет право нарушать режим перед ответственными матчами, гонять на автомобиле, игнорируя правила ДД и подвергая опвсности жизни окружающих, может плевать на нормы морали и приличия,демонстративно эпатируя общество, употреблять наркотические вещества и алкоголь на законных основаниях.

Законные основания- наклейка на лобовом стекле
" Я звизда, мне можно".

Вот она типично совсковая государственная психоустановка, вбитая в бошки населению ещё ТОГДА. а сборная россии должна формироваться по принципу, кто в этой жизни всегда плевал только в урну, тот и должен в сборной играть. а стрельцов сидел. такие сборной не нужны.
Регистрация: 7.03.2016
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
футболист сборной ссср (россии) должен не нарушать ПДД, переводить старушек через дорогу, уступать места пассажирам с детьми, быть законопослушным, партийным и т.д. моралофажество. такое моралофажество. совок ёпта. как был у нас совок так и остался.

Зашибись..
Футболист сборной России имеет право нарушать режим перед ответственными матчами, гонять на автомобиле, игнорируя правила ДД и подвергая опвсности жизни окружающих, может плевать на нормы морали и приличия,демонстративно эпатируя общество, употреблять наркотические вещества и алкоголь на законных основаниях.

Законные основания- наклейка на лобовом стекле
" Я звизда, мне можно".

Фсе на защиту демократических завоеваний !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А кто-нибудь из присутствующих здесь был при этом нарушении лично? Думаю, ответ очевиден. Вот пресслужба Зенита и сам Колосков правильно и говорят. А наказать этого... футболёра стоит, если он виноват. Больше шума от него, чем пользы. Ну и "раскачивание" лодки перед матчем с ЦСКА идет, несомненно, этим подогревом.
Регистрация: 9.11.2010
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:48) #
  • -1
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online

Цитата: OgreGate
Цитата: мяч квадратный
футболист сборной ссср (россии) должен не нарушать ПДД, переводить старушек через дорогу, уступать места пассажирам с детьми, быть законопослушным, партийным и т.д.
Он публичная личность - обязан, вообще-то. Про Руни ничего не вспоминаешь? Только там не ДТП

футболист футбольной сборной должен хорошо играть. больше он ничего не обязан. он может нарушать ПДД и ссать в раковину. для сборной главное чтобы он забивал голы.
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:45) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал инцидент с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.

«Александр Кокорин не мой игрок, он игрок «Зенита», нужно спросить об этом эпизоде Александра Дюкова и Мирчу Луческу. Пусть он отвечает за свои действия сам. Александр Кокорин сам сел за руль и должен соблюдать правила дорожного движения и не нарушать. К нему нужно применить такие же законы, как и ко всем гражданам РФ»,- сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.



ВЫ КОГДА ПОСЛЕДНИЙ РАЗ СЛЫШАЛИ ДАННОГО КЛОУНА????? ВОТ ОН НАШЕЛ ПОВОД! БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ НЕТ! НУ И КАК БЕЗ КОЛОСКОВА!!

Мне пофиг Кокоша, виноват - ответит, но такой шум раздувать, это за гранью добра и зла, хотя......


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:44) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ой пля..у них
то гарика пьяного ловили
то радимового
то аршавина
то кержакова
то ионова
то погреба

теперь вот сашеньку

куйня..нашли криминал..ну отнимут у него права..его что это остановит?
как ездил так и будет ездить с соткой в бардачке..так пол москвы без прав ездит ..и живут!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:43) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
футболист сборной ссср (россии) должен не нарушать ПДД, переводить старушек через дорогу, уступать места пассажирам с детьми, быть законопослушным, партийным и т.д.

Он публичная личность - обязан, вообще-то. Про Руни ничего не вспоминаешь? Только там не ДТП


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:31) #
  • -1
  •  (3)
online

футболист сборной ссср (россии) должен не нарушать ПДД, переводить старушек через дорогу, уступать места пассажирам с детьми, быть законопослушным, партийным и т.д. моралофажество. такое моралофажество. совок ёпта. как был у нас совок так и остался.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:26) #
  • +1
  •  (1)

реакция зенита обычная- это кто-то другой виноват, в данном случае пресса, а мы типа не при чём
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Академия (Сегодня, 13:22) #
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конечно если есть факт нарушения, нужны последствия, а не защита вроде той, что сейчас пишут типо что то там исказили
Регистрация: 20.06.2016
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