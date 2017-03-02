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Вячеслав Колосков: "Зенит" и сборная России должны отреагировать на инцидент с Кокориным
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.
"Кокорин нарушил правила, пусть отвечает по закону. Но с учётом шлейфа, который тянется за футболистом, помимо юридической ответственности должна быть и публичная. "Зенит" и сборная России должны отреагировать на этот инцидент.
Но стоит дождаться официальной информации, рубить сгоряча из-за публикации в СМИ не стоит", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
"Кокорин нарушил правила, пусть отвечает по закону. Но с учётом шлейфа, который тянется за футболистом, помимо юридической ответственности должна быть и публичная. "Зенит" и сборная России должны отреагировать на этот инцидент.
Но стоит дождаться официальной информации, рубить сгоряча из-за публикации в СМИ не стоит", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
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