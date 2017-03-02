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Мирча Луческу: агент Шатова дал интервью, в котором очень много неправды

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча с ЦСКА рассказал об отношениях с полузащитником сине-бело-голубых Олегом Шатовым.

— Читали интервью агента Олега Шатова?

— Когда приближаются такие ответственные матчи, непонятно даже откуда идет эта информация, которая создает ажиотаж перед этой игрой. Сложно определить, откуда идет это интервью. Я разговаривал с этим агентом. Очень много неправды в его интервью, очень много провокаций с его стороны.

И если у него есть игрок такого хорошего уровня здесь в "Зените", то, наверное, он должен был подумать перед тем, как дать это интервью и не создавать проблем между Шатовым и остальными ребятами.

ФК "Зенит"
Теги: Луческу Шатов Зенит
Сегодня, 13:21
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5
(2)
№5 Написал: Академия (Сегодня, 13:44) #
  • +1
  •  (1)

что то у Зенита все говорят не правду, либо искажают
Регистрация: 20.06.2016
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
четвертое очень позитивное вью joy
лодка накренилась и водичка потихоньку поступает.. добавить бы..

думаю в субботу все прояснится

ждем и потираем руки stuck_out_tongue_winking_eye

Ну ждите тогда и про Спартак чего-нибудь расшатывающего вскоре smirk
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:35) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
четвертое очень позитивное вью joy
лодка накренилась и водичка потихоньку поступает.. добавить бы..

думаю в субботу все прояснится

ждем и потираем руки stuck_out_tongue_winking_eye


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Close M. city (Сегодня, 13:29) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не удивлюсь, если агенту Шатова за это дал денег сам Ф! :)
И Кокорину, чтобы расшатать ситуацию с другой стороны))
Очень похоже на заговор! :)


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№1 Написал: fits (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (2)

Ну вот и проясняется, откуда ветер дул...
Регистрация: 6.10.2016
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