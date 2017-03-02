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Мирча Луческу: агент Шатова дал интервью, в котором очень много неправды
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча с ЦСКА рассказал об отношениях с полузащитником сине-бело-голубых Олегом Шатовым.
— Читали интервью агента Олега Шатова?
— Когда приближаются такие ответственные матчи, непонятно даже откуда идет эта информация, которая создает ажиотаж перед этой игрой. Сложно определить, откуда идет это интервью. Я разговаривал с этим агентом. Очень много неправды в его интервью, очень много провокаций с его стороны.
И если у него есть игрок такого хорошего уровня здесь в "Зените", то, наверное, он должен был подумать перед тем, как дать это интервью и не создавать проблем между Шатовым и остальными ребятами.
ФК "Зенит"
— Читали интервью агента Олега Шатова?
— Когда приближаются такие ответственные матчи, непонятно даже откуда идет эта информация, которая создает ажиотаж перед этой игрой. Сложно определить, откуда идет это интервью. Я разговаривал с этим агентом. Очень много неправды в его интервью, очень много провокаций с его стороны.
И если у него есть игрок такого хорошего уровня здесь в "Зените", то, наверное, он должен был подумать перед тем, как дать это интервью и не создавать проблем между Шатовым и остальными ребятами.
ФК "Зенит"
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