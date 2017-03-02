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"Зенит" поздравил с днем рождения Геннадия Орлова
"Зенит" поздравил с днем рождения телекомментатора Геннадия Орлова.
"2 марта 72-й день рождения отмечает экс-нападающий сине-бело-голубых, известный журналист и комментатор "Матч-ТВ".
"Зенит" присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Геннадию Сергеевичу здоровья, счастья, удачи и новых побед!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
Геннадий Орлов выступал за "Зенит" в сезоне 1966 года и провел в составе команды 6 матчей в чемпионате и Кубке СССР. После играл за харьковский "Металлист" и ленинградское "Динамо".
После завершения футбольной карьеры продолжил работу в качестве спортивного журналиста и в 1973-м стал победителем конкурса комментаторов, дебютировав на ТВ. Орлов работал на всех главных мировых соревнованиях - Олимпийских играх, футбольных чемпионатах мира и Европы и других крупнейших турнирах.
"2 марта 72-й день рождения отмечает экс-нападающий сине-бело-голубых, известный журналист и комментатор "Матч-ТВ".
"Зенит" присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Геннадию Сергеевичу здоровья, счастья, удачи и новых побед!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
Геннадий Орлов выступал за "Зенит" в сезоне 1966 года и провел в составе команды 6 матчей в чемпионате и Кубке СССР. После играл за харьковский "Металлист" и ленинградское "Динамо".
После завершения футбольной карьеры продолжил работу в качестве спортивного журналиста и в 1973-м стал победителем конкурса комментаторов, дебютировав на ТВ. Орлов работал на всех главных мировых соревнованиях - Олимпийских играх, футбольных чемпионатах мира и Европы и других крупнейших турнирах.
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