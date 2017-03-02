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"Зенит" поздравил с днем рождения Геннадия Орлова

"Зенит" поздравил с днем рождения телекомментатора Геннадия Орлова.

"2 марта 72-й день рождения отмечает экс-нападающий сине-бело-голубых, известный журналист и комментатор "Матч-ТВ".

"Зенит" присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Геннадию Сергеевичу здоровья, счастья, удачи и новых побед!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.

Геннадий Орлов выступал за "Зенит" в сезоне 1966 года и провел в составе команды 6 матчей в чемпионате и Кубке СССР. После играл за харьковский "Металлист" и ленинградское "Динамо".

После завершения футбольной карьеры продолжил работу в качестве спортивного журналиста и в 1973-м стал победителем конкурса комментаторов, дебютировав на ТВ. Орлов работал на всех главных мировых соревнованиях - Олимпийских играх, футбольных чемпионатах мира и Европы и других крупнейших турнирах.
Теги: Зенит Орлов
Сегодня, 13:46
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:29) #
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online

Он переживёт многих. С Днем Рождения!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:20) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
и как подарок.. продлил абонемент вещания игр зенита до окончание маразма!

у гены смена растет..погорелов вроде joy


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:03) #
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online

С днем рождения, уважаемый Геннадий Сергеевич!
Долгих лет Вам, на зло врагам!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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