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Роман Павлюченко: прозвище "Спящий гигант" раздражает с тех пор, как Хиддинк его произнес

Нападающий "Урала" и экс-форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал, что ему не нравится прозвище "Спящий гигант".

– Ваш боевой вес будто всю карьеру не меняется?

– Это, наверное, генетика – в отца пошел. Могу, конечно, рассказать, как важно футболисту после тридцати за собой следить, но это будет неправдой – я ем все и запиваю, чем хочу. Но даже в отпуске, как ни расслабляешься, больше килограмма-двух не набирается. Сгоняю же моментально.

– А в Англии вам случайно не рекомендовали подкачаться, чтобы лучше подходить под атлетичный стиль АПЛ?

– Нет, специальных программ мне по этому поводу никто не составлял.

– И в объеме движения прибавить не требовали?

– Так это если бы только в Англии! Подобное почти везде происходило. Хотя мне-то совсем не кажется, что для форварда я мало двигаюсь.

– Прозвище Спящий Гигант возникло разве не из-за этого?

– Оно раздражает меня с того самого момента, когда Гус Хиддинк его произнес. Остальные потом подхватили. Эти два слова мне с десять лет уже неприятны.

– Вы говорили Хиддинку об этом?

– Гусу-то как раз нет. Голландец его придумал применительно к одной конкретной ситуации, но там был наш, так сказать, с ним междусобойчик. Но Хиддинк уехал – и всем другим тренерам я уже объяснял, почему мне не нравится прозвище. Я что, на поле сплю, что ли? Я форвард и не должен носиться, как какой-нибудь крайний хав – вот ему по должности поручено километраж накручивать.

А я пусть лучше набегаю меньше всех за матч, зато подкараулю свой момент, забью, и мы дадим результат. Двести – не двести, но эти 188 – уже мои, а кто-то забьет 30 мячей за всю жизнь и рассказывает потом: я столько двигался, я так отвлекал! Да ты всю дорогу, получается, от мяча пробегал – чем тут хвалиться?!

Советский спорт
Теги: Павлюченко
Сегодня, 14:03
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№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
чет уснул и забыл проснуться этот гигант..лет пять как уже спит


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Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:16) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Это ж хорошо, значит мотивирует. Видимо, Гус попал в яблочко.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:15) #
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Куются ему награды,
Готовит харчи Нарпит.
Не троньте его, не надо,
Пускай человек поспит.
© классик
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 14:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Базару ноль, не поспоришь.
Регистрация: 16.08.2010
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