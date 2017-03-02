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Роман Павлюченко: прозвище "Спящий гигант" раздражает с тех пор, как Хиддинк его произнес
Нападающий "Урала" и экс-форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал, что ему не нравится прозвище "Спящий гигант".
– Ваш боевой вес будто всю карьеру не меняется?
– Это, наверное, генетика – в отца пошел. Могу, конечно, рассказать, как важно футболисту после тридцати за собой следить, но это будет неправдой – я ем все и запиваю, чем хочу. Но даже в отпуске, как ни расслабляешься, больше килограмма-двух не набирается. Сгоняю же моментально.
– А в Англии вам случайно не рекомендовали подкачаться, чтобы лучше подходить под атлетичный стиль АПЛ?
– Нет, специальных программ мне по этому поводу никто не составлял.
– И в объеме движения прибавить не требовали?
– Так это если бы только в Англии! Подобное почти везде происходило. Хотя мне-то совсем не кажется, что для форварда я мало двигаюсь.
– Прозвище Спящий Гигант возникло разве не из-за этого?
– Оно раздражает меня с того самого момента, когда Гус Хиддинк его произнес. Остальные потом подхватили. Эти два слова мне с десять лет уже неприятны.
– Вы говорили Хиддинку об этом?
– Гусу-то как раз нет. Голландец его придумал применительно к одной конкретной ситуации, но там был наш, так сказать, с ним междусобойчик. Но Хиддинк уехал – и всем другим тренерам я уже объяснял, почему мне не нравится прозвище. Я что, на поле сплю, что ли? Я форвард и не должен носиться, как какой-нибудь крайний хав – вот ему по должности поручено километраж накручивать.
А я пусть лучше набегаю меньше всех за матч, зато подкараулю свой момент, забью, и мы дадим результат. Двести – не двести, но эти 188 – уже мои, а кто-то забьет 30 мячей за всю жизнь и рассказывает потом: я столько двигался, я так отвлекал! Да ты всю дорогу, получается, от мяча пробегал – чем тут хвалиться?!
Советский спорт
– Ваш боевой вес будто всю карьеру не меняется?
– Это, наверное, генетика – в отца пошел. Могу, конечно, рассказать, как важно футболисту после тридцати за собой следить, но это будет неправдой – я ем все и запиваю, чем хочу. Но даже в отпуске, как ни расслабляешься, больше килограмма-двух не набирается. Сгоняю же моментально.
– А в Англии вам случайно не рекомендовали подкачаться, чтобы лучше подходить под атлетичный стиль АПЛ?
– Нет, специальных программ мне по этому поводу никто не составлял.
– И в объеме движения прибавить не требовали?
– Так это если бы только в Англии! Подобное почти везде происходило. Хотя мне-то совсем не кажется, что для форварда я мало двигаюсь.
– Прозвище Спящий Гигант возникло разве не из-за этого?
– Оно раздражает меня с того самого момента, когда Гус Хиддинк его произнес. Остальные потом подхватили. Эти два слова мне с десять лет уже неприятны.
– Вы говорили Хиддинку об этом?
– Гусу-то как раз нет. Голландец его придумал применительно к одной конкретной ситуации, но там был наш, так сказать, с ним междусобойчик. Но Хиддинк уехал – и всем другим тренерам я уже объяснял, почему мне не нравится прозвище. Я что, на поле сплю, что ли? Я форвард и не должен носиться, как какой-нибудь крайний хав – вот ему по должности поручено километраж накручивать.
А я пусть лучше набегаю меньше всех за матч, зато подкараулю свой момент, забью, и мы дадим результат. Двести – не двести, но эти 188 – уже мои, а кто-то забьет 30 мячей за всю жизнь и рассказывает потом: я столько двигался, я так отвлекал! Да ты всю дорогу, получается, от мяча пробегал – чем тут хвалиться?!
Советский спорт
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