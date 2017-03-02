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Александр Кокорин: хорошо хоть не написали, что я пьяный был
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о подробностях инцидента, в котором он нарушил ПДД, выехав на встречную полосу дороги.
Некоторые источники ранее сообщили, что футболист мчался по встречной полосе на белом Bentley.
- Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был, - цитирует Кокорина Life.ru.
Некоторые источники ранее сообщили, что футболист мчался по встречной полосе на белом Bentley.
- Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был, - цитирует Кокорина Life.ru.
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