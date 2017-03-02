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Александр Кокорин: хорошо хоть не написали, что я пьяный был

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о подробностях инцидента, в котором он нарушил ПДД, выехав на встречную полосу дороги.

Некоторые источники ранее сообщили, что футболист мчался по встречной полосе на белом Bentley.

- Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был, - цитирует Кокорина Life.ru.
Теги: Кокорин
Сегодня, 14:27
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№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кокорин 7 раз нарушил ПДД на другой машине в тот день, когда его остановили

Камеры семь раз зафиксировали нарушения автомобиля «Ролс Ройс» Александра Кокорина в разных концах города уже после того, как его остановили за езду по встречке за рулём «Бентли».

Люксовый чёрный Rolls Royce Wraith, обладателем которого является нападающий «Зенита» Александр Кокорин, поймали на превышении скорости на Рублёвском шоссе и Ленинском проспекте столицы в тот же день, 25 февраля.

Стоит отметить, что за гонки по встречной полосе футболисту сборной России уже грозит лишение водительских прав.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 14:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
- Ага, если бы только зацепил, - пролепетала встречная полоса. - Удар был такой силы, что я потеряла сознание. В тюрьму его гада и отлучить от футбола...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: kobr (Сегодня, 14:32) #
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А что, еще и пьяный был smile ? Тогда, действительно, хорошо, что не написали.
Регистрация: 24.10.2006
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А нельзя ли сразу позвонить в конкретный суд и узнать, в чем именно обвиняется Кокорин? А то обзвонили всех вокруг, да около, а сути никто не знает. И спрашивают то все такие вопросы, скандала ради. Какие-то бабки рязанские, а не журналисты.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
А почему написали именно накануне матча с ЦСКА, а не 25.02 или накрайняк 26.02?
Регистрация: 9.11.2010
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