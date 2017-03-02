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СМИ: "Зенит" не будет штрафовать Александра Кокорина за инцидент в Москве
"Зенит" не планирует штрафовать форварда Александра Кокорина за инцидент с выездом на встречную полосу в центре Москвы, сообщает ФАН.
В руководстве сине-бело-голубых считают, что данный инцидент не нанес репутационный урон клубу, поэтому применять санкции в отношении 25-летнего футболиста не станут.
По словам источника, согласно трудовому договору, клуб вправе штрафовать своих игроков только в том случае, если подобные инциденты вредят имиджу клуба. При этом собеседник отметил, что сам футболист не нарушал режим, поскольку инцидент произошел в один из выходных дней.
В руководстве сине-бело-голубых считают, что данный инцидент не нанес репутационный урон клубу, поэтому применять санкции в отношении 25-летнего футболиста не станут.
По словам источника, согласно трудовому договору, клуб вправе штрафовать своих игроков только в том случае, если подобные инциденты вредят имиджу клуба. При этом собеседник отметил, что сам футболист не нарушал режим, поскольку инцидент произошел в один из выходных дней.
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