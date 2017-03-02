Гарет Бэйл в мае откроет собственный спортивный бар

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл сообщил, что готовит к открытию спортивный бар в столице Уэльса Кардиффе. Заведение будет называться по игровому номеру 27-летнего валлийца – Elevens.



В баре с классическим меню будут транслироваться все виды спорта.



"Более года он создавался, и теперь я с волнением, в День Святого Дэвида (1 марта отмечается праздник покровителя Уэльса – прим.) могу объявить о скором открытии спортивного бара Elevens", – написал Бэйл в Инстаграме.