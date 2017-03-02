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Гарет Бэйл в мае откроет собственный спортивный бар
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл сообщил, что готовит к открытию спортивный бар в столице Уэльса Кардиффе. Заведение будет называться по игровому номеру 27-летнего валлийца – Elevens.
В баре с классическим меню будут транслироваться все виды спорта.
"Более года он создавался, и теперь я с волнением, в День Святого Дэвида (1 марта отмечается праздник покровителя Уэльса – прим.) могу объявить о скором открытии спортивного бара Elevens", – написал Бэйл в Инстаграме.
В баре с классическим меню будут транслироваться все виды спорта.
"Более года он создавался, и теперь я с волнением, в День Святого Дэвида (1 марта отмечается праздник покровителя Уэльса – прим.) могу объявить о скором открытии спортивного бара Elevens", – написал Бэйл в Инстаграме.
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