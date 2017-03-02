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Александр Мостовой: полагаю, что Энрике устал, быть тренером "Барселоны" не так уж просто
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался относительно ухода главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике.
"Я прочитал комментарии многих футболистов, и все они убиты этим сообщением. Сколько критики на Энрике не выливалось, все решается на поле футболистами, поэтому они разочарованы его уходом. Внутри команды-то все нормально.
Почему он решил уйти? Полагаю, устал. Быть тренером "Барселоны" не так уж просто. Помните, Хосеп Гвардиола, когда ушел из "Барсы", еще на полгода ушел из профессии. В этом нет ничего плохого. Энрике заработал хорошие деньги, выиграл все титулы, теперь может пожить в свое удовольствие.
Связан ли уход с поражением от ПСЖ? Нет, не думаю. Хотя это встряхнет команду. Луис Энрике остается сильным тренером, но когда результаты падают, так никто уже не думает. Далеко ходить не нужно. Взять хотя бы "Лестер". Клаудио Раньери сделал команду чемпионом Англии! Но его уволили. Стал ли Раньери от этого слабым тренером? Нет", - цитирует Мостового "Спорт день за днем".
"Я прочитал комментарии многих футболистов, и все они убиты этим сообщением. Сколько критики на Энрике не выливалось, все решается на поле футболистами, поэтому они разочарованы его уходом. Внутри команды-то все нормально.
Почему он решил уйти? Полагаю, устал. Быть тренером "Барселоны" не так уж просто. Помните, Хосеп Гвардиола, когда ушел из "Барсы", еще на полгода ушел из профессии. В этом нет ничего плохого. Энрике заработал хорошие деньги, выиграл все титулы, теперь может пожить в свое удовольствие.
Связан ли уход с поражением от ПСЖ? Нет, не думаю. Хотя это встряхнет команду. Луис Энрике остается сильным тренером, но когда результаты падают, так никто уже не думает. Далеко ходить не нужно. Взять хотя бы "Лестер". Клаудио Раньери сделал команду чемпионом Англии! Но его уволили. Стал ли Раньери от этого слабым тренером? Нет", - цитирует Мостового "Спорт день за днем".
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