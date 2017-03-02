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Мирча Луческу отказался от комментариев по поводу дорожного инцидента с Кокориным

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу не стал комментировать инцидент с нападающим Александром Кокориным, который 25 февраля совершил выезд на встречную полосу в центре Москвы.

В самом конце проходящего в рамках предстоящей игры премьер-лиги с ЦСКА брифинга журналисты попытались задать вопрос о нарушении Кокорина, но наставник покачал головой и поспешил на тренировку.

Газета.ru
Теги: Кокорин Луческу Зенит
Сегодня, 15:47
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№1 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
...журналисты попытались задать вопрос о нарушении Кокорина, но наставник покачал головой и поспешил на тренировку.
Не журналисты, а один из них, не все же дебилы. На этого и покачал седой головой Луческу, слов то на такого ведь нет.
Регистрация: 13.11.2009
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