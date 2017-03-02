Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
Мирча Луческу отказался от комментариев по поводу дорожного инцидента с Кокориным
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу не стал комментировать инцидент с нападающим Александром Кокориным, который 25 февраля совершил выезд на встречную полосу в центре Москвы.
В самом конце проходящего в рамках предстоящей игры премьер-лиги с ЦСКА брифинга журналисты попытались задать вопрос о нарушении Кокорина, но наставник покачал головой и поспешил на тренировку.
Газета.ru
В самом конце проходящего в рамках предстоящей игры премьер-лиги с ЦСКА брифинга журналисты попытались задать вопрос о нарушении Кокорина, но наставник покачал головой и поспешил на тренировку.
Газета.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.