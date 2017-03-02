Арсен Венгер: я не собираюсь искать работу в других клубах

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не собирается покидать лондонскую команду.



"Хотел бы я возглавить "Барселону"? Нет, я хочу остаться в "Арсенале". Я не собираюсь искать работу в других клубах. Сейчас моя задача - повысить уровень игры "канониров", - цитирует тренера The Mirror.