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Арсен Венгер: я не собираюсь искать работу в других клубах
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не собирается покидать лондонскую команду.
"Хотел бы я возглавить "Барселону"? Нет, я хочу остаться в "Арсенале". Я не собираюсь искать работу в других клубах. Сейчас моя задача - повысить уровень игры "канониров", - цитирует тренера The Mirror.
"Хотел бы я возглавить "Барселону"? Нет, я хочу остаться в "Арсенале". Я не собираюсь искать работу в других клубах. Сейчас моя задача - повысить уровень игры "канониров", - цитирует тренера The Mirror.
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