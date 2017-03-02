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Арсен Венгер: я не собираюсь искать работу в других клубах

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не собирается покидать лондонскую команду.

"Хотел бы я возглавить "Барселону"? Нет, я хочу остаться в "Арсенале". Я не собираюсь искать работу в других клубах. Сейчас моя задача - повысить уровень игры "канониров", - цитирует тренера The Mirror.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 16:04
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№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 16:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Где-то было замечательное фото, сейчас не найду, но смысл такой:

Жозе Моуринье выигрыш чемпионата - на след. год увольнение.
Раньри выигрыш чемпионата - на след. год увольнение.

Венгер не выигрывает ничего - на след. год продолжает работать.
laughing


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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