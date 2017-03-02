"Вест Хэм" хочет продлить контракт с Биличем

"Вест Хэм" намерен сохранить в своём составе главного тренера команды Славена Билича, утверждает Sky Sports.



По данным источника, руководство "молотобойцев" уже ведёт переговоры с хорватским специалистом по новому контракту.