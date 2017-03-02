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Агент Кокорина: никаких гонок Александр не устраивал
Кирилл Логинов, агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировал инцидент с форвардом, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.
"Всё произошло в ночь с 24 на 25 февраля. Александр ехал по Большой Дмитровке. При повороте налево на Страстной Бульвар он зацепил колесом линию разметки. Рядом стоял экипаж, который составил административный протокол. Все материалы были направлены в суд. Никаких гонок не было, мне скрывать нечего. Я общался с Александром, он говорит, что если и заехал на полосу, то просто этого не заметил. За это нарушение предусмотрен штраф или лишение прав. Никаких гонок Кокорин не устраивал", — цитирует Логинова "Чемпионат.com".
"Всё произошло в ночь с 24 на 25 февраля. Александр ехал по Большой Дмитровке. При повороте налево на Страстной Бульвар он зацепил колесом линию разметки. Рядом стоял экипаж, который составил административный протокол. Все материалы были направлены в суд. Никаких гонок не было, мне скрывать нечего. Я общался с Александром, он говорит, что если и заехал на полосу, то просто этого не заметил. За это нарушение предусмотрен штраф или лишение прав. Никаких гонок Кокорин не устраивал", — цитирует Логинова "Чемпионат.com".
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