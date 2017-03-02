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Агент Кокорина: никаких гонок Александр не устраивал

Кирилл Логинов, агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировал инцидент с форвардом, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.

"Всё произошло в ночь с 24 на 25 февраля. Александр ехал по Большой Дмитровке. При повороте налево на Страстной Бульвар он зацепил колесом линию разметки. Рядом стоял экипаж, который составил административный протокол. Все материалы были направлены в суд. Никаких гонок не было, мне скрывать нечего. Я общался с Александром, он говорит, что если и заехал на полосу, то просто этого не заметил. За это нарушение предусмотрен штраф или лишение прав. Никаких гонок Кокорин не устраивал", — цитирует Логинова "Чемпионат.com".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 17:02
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№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:31) #
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Цитата: OgreGate
Спартачи Говномесы, говночисты и говноеды
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
виновен. ибо некуй

развели демагогию на целый день!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ка-анешна... А Гиббоны поймали не Кокошку, а белочку - уж АГЕНТ-то абсолютно в курсе всех ДТП по Москве.
Тфу, млять, гниль болотная. Зашипела, запенилась - и рванула каловой струей из всех щелей!
Говномесы, говночисты и говноеды


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: vlees (Сегодня, 17:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
личный агент кокорина по дтп?
Регистрация: 12.01.2017
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