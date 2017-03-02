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Никита Симонян: Кокорин сам сел за руль и должен отвечать за свои действия
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал инцидент с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.
"Александр Кокорин не мой игрок, он игрок "Зенита", нужно спросить об этом эпизоде Александра Дюкова и Мирчу Луческу. Пусть он отвечает за свои действия сам. Александр Кокорин сам сел за руль и должен соблюдать правила дорожного движения и не нарушать. К нему нужно применить такие же законы, как и ко всем гражданам РФ",- цитирует Симоняна "Чемпионат.com".
"Александр Кокорин не мой игрок, он игрок "Зенита", нужно спросить об этом эпизоде Александра Дюкова и Мирчу Луческу. Пусть он отвечает за свои действия сам. Александр Кокорин сам сел за руль и должен соблюдать правила дорожного движения и не нарушать. К нему нужно применить такие же законы, как и ко всем гражданам РФ",- цитирует Симоняна "Чемпионат.com".
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