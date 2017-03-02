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Никита Симонян: Кокорин сам сел за руль и должен отвечать за свои действия

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал инцидент с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.

"Александр Кокорин не мой игрок, он игрок "Зенита", нужно спросить об этом эпизоде Александра Дюкова и Мирчу Луческу. Пусть он отвечает за свои действия сам. Александр Кокорин сам сел за руль и должен соблюдать правила дорожного движения и не нарушать. К нему нужно применить такие же законы, как и ко всем гражданам РФ",- цитирует Симоняна "Чемпионат.com".
Теги: Симонян Кокорин
Сегодня, 17:09
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так козе понятно, что полез в бутылку. Дал бы ребятам на пивко (пару лимонов) и всё бы закончилось полюбовно...


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Регистрация: 15.04.2011
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