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Криштиану Роналду в 10-м сезоне кряду забил не менее 25 голов во всех клубных турнирах

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду в матче 25-го тура испанской Примеры с "Лас-Пальмасом" отметился дублем, а встреча завершилась вничью (3:3).

Таким образом, 32-летний португалец в 10-м сезоне подряд забил не менее 25 голов во всех клубных турнирах, говорится на официальной странице УЕФА в "Твиттере".
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 17:21
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№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Роналду зверь,просто машина по забиванию голов
Регистрация: 3.11.2016
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