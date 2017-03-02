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Криштиану Роналду в 10-м сезоне кряду забил не менее 25 голов во всех клубных турнирах
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду в матче 25-го тура испанской Примеры с "Лас-Пальмасом" отметился дублем, а встреча завершилась вничью (3:3).
Таким образом, 32-летний португалец в 10-м сезоне подряд забил не менее 25 голов во всех клубных турнирах, говорится на официальной странице УЕФА в "Твиттере".
Таким образом, 32-летний португалец в 10-м сезоне подряд забил не менее 25 голов во всех клубных турнирах, говорится на официальной странице УЕФА в "Твиттере".
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