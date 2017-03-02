Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
19:17
Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше
Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше
Игорь Лебедев: заявление британского парламента – звенья большой политической цепи
Депутат ГД РФ Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что парламент Великобритании призвал правительство не бойкотировать ЧМ-2018, который пройдёт в России.
"Заявление британского парламента – это звенья большой политической цепи. Никто не собирался объявлять бойкот, и всё это пустые запугивания. Но использовать эту карту в процессе политической игры каждая страна хочет. Поэтому на этот вопрос надо смотреть не со спортивной точки зрения, а с политической.
На мой взгляд, в последнее время со скрипом, но проясняется в головах политиков то, кому же они протянули руку помощи на Украине. Пытаясь выйти из этой ситуации, будут вспоминать всё: и допинг, и чемпионат мира, и теннис. Главное выйти с наименьшими потерями и наибольшей выгодой. Любые заявления на уровне верховной власти – только политическая борьба. На чемпионат мира приедут все.
Может, что-то попробует тявкнуть Украина, но, чтобы что-то сказать, надо хотя бы отобраться. Нужно дождаться итогов всех отборочных матчей и увидеть, что все – и страны-участницы, и болельщики – приедут в нашу страну", – цитирует Лебедева "Чемпионат.com".
"Заявление британского парламента – это звенья большой политической цепи. Никто не собирался объявлять бойкот, и всё это пустые запугивания. Но использовать эту карту в процессе политической игры каждая страна хочет. Поэтому на этот вопрос надо смотреть не со спортивной точки зрения, а с политической.
На мой взгляд, в последнее время со скрипом, но проясняется в головах политиков то, кому же они протянули руку помощи на Украине. Пытаясь выйти из этой ситуации, будут вспоминать всё: и допинг, и чемпионат мира, и теннис. Главное выйти с наименьшими потерями и наибольшей выгодой. Любые заявления на уровне верховной власти – только политическая борьба. На чемпионат мира приедут все.
Может, что-то попробует тявкнуть Украина, но, чтобы что-то сказать, надо хотя бы отобраться. Нужно дождаться итогов всех отборочных матчей и увидеть, что все – и страны-участницы, и болельщики – приедут в нашу страну", – цитирует Лебедева "Чемпионат.com".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.