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Игорь Лебедев: заявление британского парламента – звенья большой политической цепи

Депутат ГД РФ Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что парламент Великобритании призвал правительство не бойкотировать ЧМ-2018, который пройдёт в России.

"Заявление британского парламента – это звенья большой политической цепи. Никто не собирался объявлять бойкот, и всё это пустые запугивания. Но использовать эту карту в процессе политической игры каждая страна хочет. Поэтому на этот вопрос надо смотреть не со спортивной точки зрения, а с политической.

На мой взгляд, в последнее время со скрипом, но проясняется в головах политиков то, кому же они протянули руку помощи на Украине. Пытаясь выйти из этой ситуации, будут вспоминать всё: и допинг, и чемпионат мира, и теннис. Главное выйти с наименьшими потерями и наибольшей выгодой. Любые заявления на уровне верховной власти – только политическая борьба. На чемпионат мира приедут все.

Может, что-то попробует тявкнуть Украина, но, чтобы что-то сказать, надо хотя бы отобраться. Нужно дождаться итогов всех отборочных матчей и увидеть, что все – и страны-участницы, и болельщики – приедут в нашу страну", – цитирует Лебедева "Чемпионат.com".
Теги: Лебедев Кокорин
Сегодня, 18:16
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(2)
№3 Написал: papapa (Сегодня, 20:05) #
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online

Цитата: Босх
.Он член РФС. он сын Жирика.

Как сказал папа
[/b] Падонок!
Однозначно!!!![b]
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 19:48) #
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Болеет за:
«Ростов»
Лебедев наезжал на Ростов.Он член РФС. он сын Жирика.
пш он нх.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 18:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Неужели нашелся человек хорошо знающий историю взаимоотношений России и Англии. Каждый раз когда англичане вроде за нас заступаются ,то жди от них подставы и чем больше лезут в друзья , тем большую подлянку готовят.
Регистрация: 30.11.2015
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