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Игорь Лебедев: давайте оставим Кокорина в покое, он не воровал и не убивал

Депутат ГД РФ Игорь Лебедев прокомментировал инцидент с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.

"Бедный парень Кокорин попался в очередной раз, а злопыхатели начали клеймить его позором. Миллионы граждан РФ ежедневно нарушают правила дорожного движения, но мы же не пишем про каждого. Теперь все призывают лишить Александра прав. Да, Кокорин не звезда российского футбола, но он член сборной России, и у нас нет других.

Сколько можно считать чужие деньги? Парень зарабатывает их своими ногами и может тратить так, как считает нужным. Если злопыхателей не устраивает высокая зарплата футболистов, то давайте обсудим вопрос. Но никто не хочет. Потому что, видимо, в этом есть заинтересованность не только у спортсменов.

Так давайте оставим Кокорина в покое. Пусть катается на Bentley, ходит на голове в центре города, пьёт шампанское и посещает дискотеки – это его личная жизнь. Не вижу никакого повода, чтобы из этого что-то раздувать. Он не воровал, не убивал. Высказываю Кокорину слова поддержки, нужна будет юридическая помощь – готов буду оказать", – цитирует Лебедева "Чемпионат.com".
Теги: Лебедев Кокорин
Сегодня, 18:35
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№6 Написал: Бриг (Сегодня, 19:26) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Почему же ,своей игрой убил у болельщиков любовь к футболу, и за это деньги еще получает, ну чем не воровство..
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:14) #
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Блиц-опрос:кто ни разу в жизни не был" на встречке" - минусуйте.
Регистрация: 30.08.2008
№4 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Осталось дождаться пока сворует или убьет, а пока хоть прав лишите. Если штрафом отделается , то крышу , от безнаказанности и дармовых денег , точно снесет , а вернее уже снесло.
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: Lacan (Сегодня, 19:04) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Он просто приличный говнюк, а таких видано - не видано в мире! smile
Регистрация: 27.09.2011
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:55) #
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На встречке на своем утюге мог и убить.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:46) #
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online

"Парень зарабатывает их"...))) - он их получает... Вот Месси, Суарес, Ибрагимович, Халк и даже Промес, Вернблум и Данни их зарабатывают....
А очередной сегодняшний пиар - это и есть - пиар...
Регистрация: 28.12.2015
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