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"Динамо": по всей вероятности, матч с "Лучом-Энергией" состоится в Химках

Исполнительный директор московского "Динамо" Евгений Кречетов сообщил, что матч 26-го тура ФНЛ с "Лучом-Энергией", скорее всего, будет перенесён в Химки из-за неготовности поля во Владивостоке. Игра должна состояться 12 марта.

"По всей вероятности, матч с ФК "Луч-Энергия" состоится в Химках. Ждём официального уведомления от ФНЛ. Между клубами есть предварительная договорённость. Готовность поля в Химках? По качеству оно уж точно лучше того, что во Владивостоке", — цитирует Кречетова "Чемпионат.com".
Теги: Динамо Луч-Энергия
Сегодня, 18:45
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