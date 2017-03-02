Стефано Пиоли может возглавить китайский клуб летом

Наставник "Интера" Стефано Пиоли в случае невыхода "нерадзурри" в Лигу чемпионов в конце нынешнего сезона уйдет в отставку, утверждает Football Italia.



При этом китайские владельцы миланского клуба могут трудоустроить 51-летнего специалиста в их команде "Цзянсу Сунин".