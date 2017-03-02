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Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше
Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше
Стефано Пиоли может возглавить китайский клуб летом
Наставник "Интера" Стефано Пиоли в случае невыхода "нерадзурри" в Лигу чемпионов в конце нынешнего сезона уйдет в отставку, утверждает Football Italia.
При этом китайские владельцы миланского клуба могут трудоустроить 51-летнего специалиста в их команде "Цзянсу Сунин".
При этом китайские владельцы миланского клуба могут трудоустроить 51-летнего специалиста в их команде "Цзянсу Сунин".
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