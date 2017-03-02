Гус Хиддинк: из "Лестера" со мной никто не контактировал

Голландский специалист Гус Хиддинк опроверг информацию о том, что он вел переговоры с "Лестером" по поводу назначения новым наставником команды.



"Лестер" в матче с "Ливерпулем" хорошо проявил себя под руководством ассистента Раньери. Они со мной не связывались. Я люблю футбол, так что не исключаю такой вариант. Хотел бы поработать с молодыми футболистами", - цитирует Хиддинка De Telegraaf.