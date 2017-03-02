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Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше
Гус Хиддинк: из "Лестера" со мной никто не контактировал
Голландский специалист Гус Хиддинк опроверг информацию о том, что он вел переговоры с "Лестером" по поводу назначения новым наставником команды.
"Лестер" в матче с "Ливерпулем" хорошо проявил себя под руководством ассистента Раньери. Они со мной не связывались. Я люблю футбол, так что не исключаю такой вариант. Хотел бы поработать с молодыми футболистами", - цитирует Хиддинка De Telegraaf.
"Лестер" в матче с "Ливерпулем" хорошо проявил себя под руководством ассистента Раньери. Они со мной не связывались. Я люблю футбол, так что не исключаю такой вариант. Хотел бы поработать с молодыми футболистами", - цитирует Хиддинка De Telegraaf.
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