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Гус Хиддинк: из "Лестера" со мной никто не контактировал

Голландский специалист Гус Хиддинк опроверг информацию о том, что он вел переговоры с "Лестером" по поводу назначения новым наставником команды.

"Лестер" в матче с "Ливерпулем" хорошо проявил себя под руководством ассистента Раньери. Они со мной не связывались. Я люблю футбол, так что не исключаю такой вариант. Хотел бы поработать с молодыми футболистами", - цитирует Хиддинка De Telegraaf.
Теги: Хиддинк Лестер
Сегодня, 19:49
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