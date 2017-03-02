УЕФА отменил отстранение "Партизана" от еврокубков

УЕФА отменил отстранение "Партизана" от участия в соревнованиях под эгидой организации на три сезона за нарушение правил финансового "фэйр-плей", сообщает Kurir. Решение об отстранении белградского клуба было принято в январе. Позднее "Партизан" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, чтобы обжаловать вердикт УЕФА.



Сообщается, что "Партизан" и УЕФА сумели прийти к соглашению, которое должно быть подписано в ближайшее время. После этого документ должен быть направлен в CAS. В подобных случаях суд обычно принимает мировое соглашение сторон. Таким образом, "Партизан" будет иметь возможность принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА.