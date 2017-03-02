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Вчера 23:28
Антонио Кассано может перейти в клуб из Серии D
Антонио Кассано может перейти в клуб из Серии D
Вчера 22:47
"Спартак" прибыл в Краснодар (6)
"Спартак" прибыл в Краснодар (6)
Вчера 22:10
Станислав Черчесов: Кокорин? Такие вещи нас не устраивают (28)
Станислав Черчесов: Кокорин? Такие вещи нас не устраивают (28)
Вчера 22:07
Илья Михалёв: игроки "Луча-Энергии" покинут сбор команды из-за невыплат долгов в пятницу
Илья Михалёв: игроки "Луча-Энергии" покинут сбор команды из-за невыплат долгов в пятницу
Вчера 21:47
Смородская против. Кому досталось в бомбическом интервью экс-президента "Локомотива" (11)
Смородская против. Кому досталось в бомбическом интервью экс-президента "Локомотива" (11)
Вчера 21:37
Валерий Карпин: только дурак будет работать бесплатно (6)
Валерий Карпин: только дурак будет работать бесплатно (6)
Вчера 20:59
Игроки "Урала" провели тренировку в Екатеринбурге (1)
Игроки "Урала" провели тренировку в Екатеринбурге (1)
Вчера 20:37
Полицейские не остановили Кришитану Роналду, который проехал на красный у них на глазах (видео) (11)
Полицейские не остановили Кришитану Роналду, который проехал на красный у них на глазах (видео) (11)
Вчера 20:29
Пресс-служба женской сборной России пошутила над Кокориным (7)
Пресс-служба женской сборной России пошутила над Кокориным (7)
Вчера 20:17
Матч ЦСКА - "Зенит" покажут в 15 странах мира (42)
Матч ЦСКА - "Зенит" покажут в 15 странах мира (42)
Вчера 20:05
Александр Кокорин украсил все свои автомобили номерами ограниченной серии - ВОР, ХАМ и КАА (41)
Александр Кокорин украсил все свои автомобили номерами ограниченной серии - ВОР, ХАМ и КАА (41)
Вчера 19:17
Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше (1)
Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше (1)
Вчера 17:21
Криштиану Роналду в 10-м сезоне кряду забил не менее 25 голов во всех клубных турнирах (2)
Криштиану Роналду в 10-м сезоне кряду забил не менее 25 голов во всех клубных турнирах (2)
Вчера 17:02
Агент Кокорина: никаких гонок Александр не устраивал (9)
Агент Кокорина: никаких гонок Александр не устраивал (9)
Вчера 16:28
"Вест Хэм" хочет продлить контракт с Биличем
"Вест Хэм" хочет продлить контракт с Биличем
Вчера 16:07
Суд 15 марта рассмотрит дело Александра Кокорина (7)
Суд 15 марта рассмотрит дело Александра Кокорина (7)
Вчера 16:06
"Томь" и "Ростов" обошлись без голов
"Томь" и "Ростов" обошлись без голов
Вчера 16:04
Арсен Венгер: я не собираюсь искать работу в других клубах (1)
Арсен Венгер: я не собираюсь искать работу в других клубах (1)
Вчера 15:45
Турция подала заявку на проведение Евро-2024
Турция подала заявку на проведение Евро-2024
Антонио Кассано может перейти в клуб из Серии D
Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано, который стал свободным агентом после того, как с ним расторгла контракт "Сампдория", может перебраться в Серию D, информирует Il Secolo XIX.
Сообщается, что с 34-летним футболистом намерен подписать контракт "Сампьердаренсе".
Сообщается, что с 34-летним футболистом намерен подписать контракт "Сампьердаренсе".
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