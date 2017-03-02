Антонио Кассано может перейти в клуб из Серии D

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано, который стал свободным агентом после того, как с ним расторгла контракт "Сампдория", может перебраться в Серию D, информирует Il Secolo XIX.



Сообщается, что с 34-летним футболистом намерен подписать контракт "Сампьердаренсе".