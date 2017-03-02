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Аарон Рэмси и Лоран Косьельны готовы помочь "Арсеналу" в матче с "Ливерпулем"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси восстановился после травмы и вернулся в общую группу, информирует AFP.

Сообщается, что валлиец готов выйти на поле в матче с "Ливерпулем". Также вернулся в строй защитник Лоран Косьельны.
Теги: Косьельни Арсенал Ливерпуль
Вчера, 23:28
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