Аарон Рэмси и Лоран Косьельны готовы помочь "Арсеналу" в матче с "Ливерпулем"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси восстановился после травмы и вернулся в общую группу, информирует AFP.



Сообщается, что валлиец готов выйти на поле в матче с "Ливерпулем". Также вернулся в строй защитник Лоран Косьельны.