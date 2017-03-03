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Станислав Черчесов: мне не хватило опыта, чтобы сделать "Спартак" чемпионом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему ему не удалось сделать "Спартак" чемпионом. Специалист возглавлял красно-белых с 2007 по 2008 год.

"Чего мне не хватило, чтобы сделать "Спартак" чемпионом? Опыта. В Польше на эти грабли мы уже не наступили. У Карреры есть все в плане игроков, но сейчас начинается по сути новый чемпионат. Если бы стартовали как в Европе через три недели…

У "Спартака" в первом круге была духовитая волна, которую команда поймала. Сейчас пришли новые футболисты, им нужно найти место. Вопрос, как этим добром пользоваться", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".
Теги: Черчесов Спартак
Сегодня, 00:39
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