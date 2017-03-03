"Севилья" с минимальным счетом обыграла "Атлетик"

"Севилья" в матче 25-го тура чемпионата Испании одержала победу над "Атлетиком" Бильбао. "Севилья" с 55-ю очками занимает третье место в турнирной таблице.



Чемпионат Испании. 25 тур



"Севилья" - "Атлетик" Б - 1:0



Голы: Иборра, 14



"Севилья": Рико, Мариано, Эскудеро, Рами, Меркадо, Краневиттер, Корреа (Васкес, 63), Иборра, Насри, Вьетто (Монтойя, 78), Йоветич (Бен-Йедер, 78)



"Атлетик" Б: Ираисос, Боведа (Сусаета, 69), Саборит, Лопес, Этчейта, Лекуэ, Сан-Хосе, Беньят (Итурраспе, 61), Гарсия, Уильямс, Муньяин (Вильялибре, 84)



Предупреждения: Йоветич, 37, Мариано, 69, Сусаета, 70, Меркадо, 75, Насри, 84, Корреа, 90, Этчейта, 90+1, Краневиттер, 90+2.