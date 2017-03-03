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"Севилья" с минимальным счетом обыграла "Атлетик"

"Севилья" в матче 25-го тура чемпионата Испании одержала победу над "Атлетиком" Бильбао. "Севилья" с 55-ю очками занимает третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 25 тур

"Севилья" - "Атлетик" Б - 1:0

Голы: Иборра, 14

"Севилья": Рико, Мариано, Эскудеро, Рами, Меркадо, Краневиттер, Корреа (Васкес, 63), Иборра, Насри, Вьетто (Монтойя, 78), Йоветич (Бен-Йедер, 78)

"Атлетик" Б: Ираисос, Боведа (Сусаета, 69), Саборит, Лопес, Этчейта, Лекуэ, Сан-Хосе, Беньят (Итурраспе, 61), Гарсия, Уильямс, Муньяин (Вильялибре, 84)

Предупреждения: Йоветич, 37, Мариано, 69, Сусаета, 70, Меркадо, 75, Насри, 84, Корреа, 90, Этчейта, 90+1, Краневиттер, 90+2.
Теги: Севилья Атлетик
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