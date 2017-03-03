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"Лилль" вышел на "Монако" в 1/4 финала Кубка Франции
В матче 1/8 финала Кубка Франции "Лилль" в гостях переиграл "Бержерак", выступающий в четвертом французском дивизионе.
"Лилль" в четвертьфинале Кубка Франции теперь сыграет с "Монако".
Кубок Франции. 1/8 финала
"Бержерак" - "Лилль" 1:2
Голы: Лопеш, 71, Камиссоко, 90+2, Эдер, 90+4
"Бержерак": Доливет, Лакрамп, Зидан, Жамэ, Бангре (Делклос, 64), Шевалье, Ковин (Dia, 71), Камиссоко, Fuchs, Боускаррат (Mayenga, 82), Пинто
"Лилль": Меньян, Сумаоро, Аркус, Мендиль, Алонсо, Амаду, Слити (Кишна, 58), Биссума, Балули (Шека, 82), Лопеш (Терье, 74), Эдер
Предупреждения: Лакрамп, 30, Терье, 79
"Лилль" в четвертьфинале Кубка Франции теперь сыграет с "Монако".
Кубок Франции. 1/8 финала
"Бержерак" - "Лилль" 1:2
Голы: Лопеш, 71, Камиссоко, 90+2, Эдер, 90+4
"Бержерак": Доливет, Лакрамп, Зидан, Жамэ, Бангре (Делклос, 64), Шевалье, Ковин (Dia, 71), Камиссоко, Fuchs, Боускаррат (Mayenga, 82), Пинто
"Лилль": Меньян, Сумаоро, Аркус, Мендиль, Алонсо, Амаду, Слити (Кишна, 58), Биссума, Балули (Шека, 82), Лопеш (Терье, 74), Эдер
Предупреждения: Лакрамп, 30, Терье, 79
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