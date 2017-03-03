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Джерсон Вергара: фотография Кокорина в футболке с Эскобаром - большая глупость
Колумбийский защитник тульского "Арсенала" Джерсон Вергара высказал свое мнение о фотографии нападающего "Зенита" Александра Кокорина в футболке с изображением наркобарона Пабло Эскобара.
"Не знаю, кто такой Кокорин… А, он играет в "Зените"? Нападающий, да? Точно, вспомнил! Честно говоря, думаю, его фотография в футболке с Пабло Эскобаром - большая глупость. Как Эскобар может быть для кого-то примером, когда он ничего хорошего в жизни не сделал?! Глупо, очень глупо.
Многие думают, что в Колумбии есть проблемы с наркотиками. Но на самом деле они закончились лет 10 или 15 назад. Теперь наша страна сильно изменилась: там живут добрые и позитивные люди, строятся большие, удобные для жизни города", - цитирует Вергару "Чемпионат".
"Не знаю, кто такой Кокорин… А, он играет в "Зените"? Нападающий, да? Точно, вспомнил! Честно говоря, думаю, его фотография в футболке с Пабло Эскобаром - большая глупость. Как Эскобар может быть для кого-то примером, когда он ничего хорошего в жизни не сделал?! Глупо, очень глупо.
Многие думают, что в Колумбии есть проблемы с наркотиками. Но на самом деле они закончились лет 10 или 15 назад. Теперь наша страна сильно изменилась: там живут добрые и позитивные люди, строятся большие, удобные для жизни города", - цитирует Вергару "Чемпионат".
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