Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Джерсон Вергара: фотография Кокорина в футболке с Эскобаром - большая глупость

Колумбийский защитник тульского "Арсенала" Джерсон Вергара высказал свое мнение о фотографии нападающего "Зенита" Александра Кокорина в футболке с изображением наркобарона Пабло Эскобара.

"Не знаю, кто такой Кокорин… А, он играет в "Зените"? Нападающий, да? Точно, вспомнил! Честно говоря, думаю, его фотография в футболке с Пабло Эскобаром - большая глупость. Как Эскобар может быть для кого-то примером, когда он ничего хорошего в жизни не сделал?! Глупо, очень глупо.

Многие думают, что в Колумбии есть проблемы с наркотиками. Но на самом деле они закончились лет 10 или 15 назад. Теперь наша страна сильно изменилась: там живут добрые и позитивные люди, строятся большие, удобные для жизни города", - цитирует Вергару "Чемпионат".

Теги: Кокорин
Сегодня, 02:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.