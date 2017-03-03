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Арсен Венгер: могу ли я возглавить "Барселону"? Я не ищу работу в другом клубе
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что не планирует менять наставника "Барселоны" Луиса Энрике у руля каталонцев.
"Не считаю, что заявление Энрике как-то повлияет на игроков, поскольку каждый из них нацелен на победу во всех турнирах.
Могу ли я возглавить "Барселону"? Я не ищу работу в другом клубе и не собираюсь занимать чужое место. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы улучшить положение "Арсенала" и вывести команду на новый уровень. Думаю, каждый тренер хочет прогрессировать и пытается сделать все для своих подопечных. Я тоже пытаюсь начать все заново, открыть что-то новое для себя.
Мой контракт? На данный момент нет никакого смысла говорить об этом. Думаю, мы вернемся к этой теме в конце сезона", – сказал Венгер.
Советский спорт
"Не считаю, что заявление Энрике как-то повлияет на игроков, поскольку каждый из них нацелен на победу во всех турнирах.
Могу ли я возглавить "Барселону"? Я не ищу работу в другом клубе и не собираюсь занимать чужое место. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы улучшить положение "Арсенала" и вывести команду на новый уровень. Думаю, каждый тренер хочет прогрессировать и пытается сделать все для своих подопечных. Я тоже пытаюсь начать все заново, открыть что-то новое для себя.
Мой контракт? На данный момент нет никакого смысла говорить об этом. Думаю, мы вернемся к этой теме в конце сезона", – сказал Венгер.
Советский спорт
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