Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Арсен Венгер: могу ли я возглавить "Барселону"? Я не ищу работу в другом клубе

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что не планирует менять наставника "Барселоны" Луиса Энрике у руля каталонцев.

"Не считаю, что заявление Энрике как-то повлияет на игроков, поскольку каждый из них нацелен на победу во всех турнирах.

Могу ли я возглавить "Барселону"? Я не ищу работу в другом клубе и не собираюсь занимать чужое место. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы улучшить положение "Арсенала" и вывести команду на новый уровень. Думаю, каждый тренер хочет прогрессировать и пытается сделать все для своих подопечных. Я тоже пытаюсь начать все заново, открыть что-то новое для себя.

Мой контракт? На данный момент нет никакого смысла говорить об этом. Думаю, мы вернемся к этой теме в конце сезона", – сказал Венгер.

Советский спорт
Теги: Венгер Арсенал Барселона
Сегодня, 02:55
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.