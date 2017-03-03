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Константин Сарсания: "Лацио" делал предложение по Азмуну, "Боруссия" ведет Полоза

Известный агент, функционер, советник президента ФК "Ростов" Константин Сарсания рассказал об интересе к футболистам донского клуба.

"Существует интерес по Ерохину, Полозу, Азмуну, Джанаеву. Лиги разные. Например, Полоза хочет тот же "Аякс" и один итальянский клуб. Много кто ведет Азмуна: "Лацио" делал конкретное предложение, была заинтересованность от Дортмунда.

Когда Сердар долго не забивал, "Боруссия" обратила внимание на Полоза. Понятно, что такие клубы не покупают сразу, а ведут людей, но мы все равно приняли решение до лета никого не отпускать. Хотим, чтобы команда решила задачи - как можно дальше прошла в Лиге Европы и заняла еврокубковое место", - цитирует специалиста Eurosport.
Теги: Сарсания Ростов
Сегодня, 08:37
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№1 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 08:57) #
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Полоз это тот, кого признали бесперспективным в Локомотиве? А Азмун это тот, кто протирал лавку в Рубине? Не зря говорят, что спорт любит "голодных". Вчерашние неудачники пробивают себе дорогу в большой футбол, зато у вчерашних счастливчиков есть белые Бентли.


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Регистрация: 25.09.2009
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