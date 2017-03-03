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Йоан Молло: в "Зенит" я переходил не для пустых разговоров

Новичок "Зенита" Йоан Молло сообщил, что намерен бороться за попадание в основной состав петербургского клуба.

– Вы были разочарованы тем, что не попали в заявку на Лигу Европы?

– Если скажу нет, то совру. Но и говорить "разочарован" тоже не хочу. В "Зенит" я переходил не для пустых разговоров, а чтобы показать свой уровень. Если вы думаете, что, не попав в заявку Лиги Европы, я опустил голову и решил, что это конец, вы ошибаетесь. Хорошая проверка для меня.

Можете поговорить с любым зенитовцем – я и после этого продолжил работать с высокой интенсивностью, с огромной мотивацией. Это мой образ мышления. "Зенит" - это команда топ-уровня, здесь много хороших игроков, и, конечно, мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Физически пришлось нелегко, но сейчас чувствую себя хорошо. Понимаю, что хочет тренер, лучше чувствую партнеров. На поле я могу очень многое, самое главное для меня – стартовать.

А вообще мне нравится дух соперничества, конкуренции в нашей команде. Это побуждает еще больше работать, проявлять себя, никогда не сдаваться. Знаю: если буду равнодушен к своей работе, эти парни точно займут мое место в составе, - цитирует Молло "СЭ".
Теги: Молло Зенит
Сегодня, 08:46
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