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ФИФА: арена "Спартака" вопросов не вызывает, поле в идеальном состоянии
Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит рассказал о готовности российских стадионов к Кубку конфедераций-2017.
"Стадионы разные. В Казани он давно введен в эксплуатацию, в Санкт-Петербурге идет отладка, в Сочи арену, можно сказать, возвращали к жизни, приспосабливали к футболу. А "Спартак" – современный стадион, где играет клуб с богатой историей и страстными болельщиками. Сама арена вопросов не вызывает. Поле в идеальном состоянии.
В целом мы удовлетворены ходом работ во всех городах, хотя есть еще над чем потрудиться. Мы обсуждаем, как будет выстроена работа СМИ, вещателей, как подготовить прилегающую территорию, обустроить зону гостеприимства.
Что касается вопроса работы с фанатами, то мы доверяем местным органам власти. Недавно был представлен паспорт болельщика. Он поможет оградить стадион от негативных элементов.
Показатели продаж билетов на Кубок конфедераций средние, вчера стартовал второй этап. Мне рассказали, что в России принято покупать билеты непосредственно перед событием", – цитирует Смита "СЭ".
"Стадионы разные. В Казани он давно введен в эксплуатацию, в Санкт-Петербурге идет отладка, в Сочи арену, можно сказать, возвращали к жизни, приспосабливали к футболу. А "Спартак" – современный стадион, где играет клуб с богатой историей и страстными болельщиками. Сама арена вопросов не вызывает. Поле в идеальном состоянии.
В целом мы удовлетворены ходом работ во всех городах, хотя есть еще над чем потрудиться. Мы обсуждаем, как будет выстроена работа СМИ, вещателей, как подготовить прилегающую территорию, обустроить зону гостеприимства.
Что касается вопроса работы с фанатами, то мы доверяем местным органам власти. Недавно был представлен паспорт болельщика. Он поможет оградить стадион от негативных элементов.
Показатели продаж билетов на Кубок конфедераций средние, вчера стартовал второй этап. Мне рассказали, что в России принято покупать билеты непосредственно перед событием", – цитирует Смита "СЭ".
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