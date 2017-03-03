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Полузащитник "Бастии" был удален за то, что выбил табло из рук четвертого арбитра (видео)

Дисциплинарный комитет чемпионата Франции объявил о том, что полузащитник "Бастии" Янник Каюзак, выбивший табло из рук судьи во время матча с "Анже" (0:3), дисквалифицирован на три встречи.

Эпизод произошел на 75-й минуте матча, во время своей замены игрок выбил табло из рук четвертого арбитра, за что получил красную карточку.

ВИДЕО - здесь
Теги: Бастия
Сегодня, 09:18
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№4 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрите полностью. Отрывок вырван из контекста, тем не менее видно, что арбитр углом этого табло ему чуть в глаз не заехал. Просто у всех разная реакция.

А за казенное табло ответить конечно надо)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 09:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Странный чувак. А причем здесь 4-й арбитр?
Ну если ты недоволен заменой - подбеги к тренеру и с ноги ему.
Может за год дисквалификации мозгов прибавится.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 09:33) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Ну хорошо хоть со скамейки удалили)
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 09:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ничё, ничё. Нервишки подлечит)
Регистрация: 12.02.2014
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