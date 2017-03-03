Полузащитник "Бастии" был удален за то, что выбил табло из рук четвертого арбитра (видео)

Дисциплинарный комитет чемпионата Франции объявил о том, что полузащитник "Бастии" Янник Каюзак, выбивший табло из рук судьи во время матча с "Анже" (0:3), дисквалифицирован на три встречи.Эпизод произошел на 75-й минуте матча, во время своей замены игрок выбил табло из рук четвертого арбитра, за что получил красную карточку.