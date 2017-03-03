Без раскачки. Превью 18-го тура РФПЛ

"Томь" - "Ростов"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Томь":

"Ростов":

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В

П

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

"Оренбург" – "Арсенал"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Оренбург":

"Арсенал":

П П П

П П П П

В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

ЦСКА – "Зенит"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

ЦСКА:

"Зенит":

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В

П

В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

"Урал" - "Амкар"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Урал":

"Амкар":

П

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П

П

В В В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

"Крылья Советов" - "Локомотив"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Крылья Советов":

"Локомотив":

П

В В

В

В В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

"Краснодар" – "Спартак"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Краснодар":

"Спартак":

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П

В В В

П

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

"Терек" – "Уфа"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Терек":

"Уфа":

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В

П

П

В В

П

В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

"Анжи" - "Рубин"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Анжи":

"Рубин":

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П

В

В

П

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча: