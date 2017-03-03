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Без раскачки. Превью 18-го тура РФПЛ
Премьер-Лига в этом сезоне решила долго не запрягать, а взять с места в карьер. В первом же туре после зимней паузы нас ждет целый ряд крутейших матчей и интересных афиш. Rusfootball.info рассказывает о встрече ЦСКА и "Зенита", визите "Спартака" в Краснодар, уральском дерби и обо всем, что запланировано в чемпионате России в ближайшие выходные.
Откроется первый весенний тур Премьер-Лиги домашним матчем «Томи» в Ростове-на-Дону. При составлении календаря в очередной раз никто не подумал, что в начале марта в Томске будет холодно и снежно, и поэтому ко всем прочим бедам томского футбола добавилась еще невозможность сыграть на своем поле при своих болельщиках. Хотя есть ли для «Томи» сейчас какая-то разница? Клуб из Сибири распустил почти всех своих игроков, набрал молодежи и не скрывает, что его задача в оставшихся играх – достойно вылететь в ФНЛ.
Конечно, звучат разговоры, что никто не сдастся просто так, и что будет жесткая борьба за выживание, но мы же с вами все прекрасно понимаем. Понимает и «Ростов», которому через неделю предстоит играть против «МЮ» и который может предстать в первом матче после зимнего перерыва в слегка не основном составе. Тем более, что по осени не раз были такие случаи, когда тренерский штаб во главе с Иваном Данильянцем жертвовал играми Премьер-Лиги ради еврокубков.
Если говорить о традиционных для превью деталях предстоящей встречи, то в ней не сможет принять участие Баляйкин, который дисквалифицирован за перебор желтых карточек. Также у «Томи» не сыграет Пульич. Анте один из немногих, кто остался из осеннего состава, но он продолжает залечивать тяжелую травму колена. У «Ростова» по-прежнему не до конца восстановился Джанаев, и почти наверняка против томского клуба сыграет Медведев.
3 марта, 19:00, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: Баляйкин – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Томь": Солосин - Митерев, Осипов, Букачев, Макурин – Чуперка, Попов, Пугин, Соболев, Сасин – Голышев
"Ростов": Медведев – Гранат, Кудряшов, Мевля, Навас, Калачев – Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз – Бухаров
Последние матчи: П Н П П П / В Н В П Н
Статистика личных встреч: 17 +6 =4 -7 23:27
Котировки: 12.00 - 5.30 - 1.30
Матч первого круга: 0:3
Трансферы "Томи" - Пришли - Митерев, Сасин, Осипов, Соболев, Большунов, Мелихов, Гвинейский, Букачев – все из молодежной команды
Трансферы "Томи" - Ушли - Яблонски, Враньеш, Дудиев, Бикфалви, Погребняк, Ковальчук, Жиров, Комбаров, Касьян, Тишкин, Кудряшов, Дроппа, Самодин, Тен, Лях, Бордачев, Дьяков, Коченков
Трансферы "Ростова" - Пришли - Могилевец, Девич
Трансферы "Ростова" - Ушли - Гуйе, Скопинцев, Григорьев, Думбия, Эззатолахи
Трансляция матча:
Пополнившие в этом сезоне ряды Премьер-Лиги «Оренбург» и «Арсенал» после осеннего этапа показали одинаковые слабо утешительные результаты. В активе обеих команд по 2 победы, 6 ничьих, 9 поражений и 12 очков. Сейчас они делят между собой спасающее от прямого вылета 14-е место. Пожалуй, именно между ними и развернется основная борьба за него. По крайней мере, так кажется на данной стадии турнира, а поэтому их очная встреча будет иметь важнейшее значение.
«Оренбург» неплохо усилился за время зимней паузы. Вратарская линия была укреплена Михаилом Кержаковым, защитная – Сиваковым и Бордачевым, а атакующая – Поповичем, Григорьевым, Дюришем и Лобджанидзе. Все эти игроки должны помочь команде Евдокимова стать еще более крепкой и боеспособной. Трансферную кампанию «туляков» сложно оценить в рамках понятий «усилились/ослабли». Правильнее будет назвать ее активной. Из «Арсенала» ушли более десятка игроков основной обоймы, которых заменили примерно столько же не менее хороших по именам новичков. Среди прочих, конечно же, можно выделить Кирилла Комбарова, Владимира Габулова и Гию Григалаву.
4 марта, 14:00, стадион "Газовик", Оренбург
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Оренбург": Кержаков - Андреев, Бордачев, Ойеволе, Малых – Бреев, Благо, Коронов, Афонин, Дюриш – Ефремов
"Арсенал": Габулов - Иванов, Комбаров, Вергара, Сунзу, Беляев – Горбатенко, Бурчану, Александров, Бурмистров – Расич
Последние матчи: Н Н П П П / П П П П В
Статистика личных встреч: 1 +0 =1 -0 0:0
Котировки: 2.15 - 3.05 - 4.05
Матч первого круга: 0:0
Трансферы "Оренбурга" - Пришли - Дюриш, Попович, Лобджанидзе, Сиваков, Михаил Кержаков, Бордачев, Григорьев
Трансферы "Оренбурга" - Ушли - Прудников, Делькин, Батов, Бамба
Трансферы "Арсенала" - Пришли - Комбаров, Григалава, Бурчану, Иванов, Расич, Сунзу, Думбия, Александров, Габулов
Трансферы "Арсенала" - Ушли - Мухаметшин, Горбатюк, Аппаев, Горбанец, Калешин, Шешуков, Фримпонг, Форбс, Герус, Маслов, Фильцов, Смирнов, Айдов
Трансляция матча:
Несомненно, главным в предстоящем туре станет матч между самыми титулованными командами России последних лет. В этом сезоне ЦСКА и «Зенит» борются не только друг с другом, но и со «Спартаком», и, как вы помните, пока что проигрывают в этой борьбе. «Армейцы» отстают от лидера на 8 очков, «сине-бело-голубые» - на 5. В этой связи их очная встреча становится невероятно важной, ведь в случае поражения отставание от «красно-белых» будет более чем внушительным. Небольшим фаворитом у букмекеров значится «Зенит». Возможно, причиной этому служит его длительная беспроигрышная серия в играх против ЦСКА – последний раз «армейцы» побеждали «питерцев» без нескольких дней 3 года назад.
Надежды прервать эту серию болельщики московского клуба могут возлагать на нового тренера. Напомню, что после завершения осенней части сезона Слуцкого заменил Гончаренко, который ранее был ассистентом Леонида Викторовича. Вместе с наставником в команду вернулся Васин, и, судя по сборам, именно на него делается основная ставка в тройке центральных защитников. Также в число вернувшихся мы записываем Оланаре и Витиньо, а список «настоящих» новичков оставляем пустым. При этом отмечаем, что ЦСКА удалось избавиться от балласта в лице Траоре и Цауни.
О «Зените» в свете его участия и последующего вылета из плей-офф Лиги Европы уже много говорилось, поэтому о его приобретениях и потерях говорить не будем. Скажем лишь, что шанс дебютировать за свой новый клуб наконец-то получат Лунев и Молло, которые не были заявлены в еврокубке. В частности, французский полузащитник может заменить в старте Кокорина, который на этой неделе оказался в центре скандала с нарушением правил дорожного движения. Не будем углубляться в тему, но отметим, что Александр стал слишком часто «влипать» в подобного рода истории…
Что касается травмированных, то под вопросом участие в матче Понтуса Вернблума и Марио Фернандеса. Оба игрока, по сообщениям сми, получили небольшие травмы в товарищеском матче против «Уфы». У «Зенита» есть неясность в отношении двух футболистов. Иван Новосельцев и Александр Кержаков продолжают залечивать свои повреждения. В это же время Шатов сказал журналистам, что он избавился от всех болячек, которые его преследовали, и тренируется по полной программе. Теперь решение выпускать его на поле или нет лежит полностью на Луческу, с которым у Олега, по словам самого футболиста, никаких проблем нет.
4 марта, 16:30, стадион "Арена ЦСКА", Москва
Главный судья: Александр Егоров (Саранск)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - Щенников, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Набабкин – Дзагоев, Натхо, Тошич, Головин – Чалов
"Зенит": Лодыгин - Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин – Дзюба
Последние матчи: Н В Н В В / П В П В Н
Статистика личных встреч: 43 +15 =13 -15 53:56
Котировки: 2.90 - 3.18 - 2.56
Матч первого круга: 1:1
Трансферы ЦСКА - Пришли - Оланаре, Витиньо, Васин
Трансферы ЦСКА - Ушли - Страндберг, Траоре, Цауня
Трансферы "Зенита" - Пришли - Эрнани, Лунев, Молло, Цаллагов, Иванович
Трансферы "Зенита" - Ушли - Витцель, Могилевец, Михаил Кержаков, Йованович
Трансляция матча:
В этом сезоне мы стали свидетелями уже двух уральских дерби. В первом из них в рамках чемпионата сильнее был «Амкар», а во втором – в рамках кубка – «Урал» смог взять реванш, выиграв в серии пенальти. Именно после той победы «шмели» вышли на «Краснодар» и сыграли с ним в последний день февраля. Пожалуй, все из вас знают, насколько крутой камбэк удался клубу из Екатеринбурга – отыграться с 0:3 и выйти в полуфинал очень впечатляющее достижение. Главное, чтобы после подобных эмоций «Урал» не вышел на матч с «Амкаром» морально опустошенным.
Первые два дерби прошли для «екатеринбуржцев» на выезде, и таким же рисковало стать и третье. «СКБ-Банк Арена» не была готова принять кубковый матч с «Краснодаром», но все-таки ее успели полностью подготовить к проведению встречи с «Амкаром». По крайней мере, комиссия РФПЛ признала качество поля приемлемым. При этом Гаджи Гаджиев заявил, что вообще не видит никакой проблемы в принятом решении. «Синоптики обещают комфортную погоду. В прошлом году мы играли при значительном морозе. Команда готова» - сказал наставник «Амкара».
Если «Урал» мы уже успели оценить в деле, то пермский клуб пока предстает небольшой загадкой. По большому счету, состав "пермяков" мало изменился, но в нем теперь не будет одних из лидеров – Селихова и Джикии. На их место никто приобретен не был, а поэтому Гаджиеву придется изыскать внутренние резервы. Если говорить о потерях, то не смогут сыграть в первой игре после перерыва Чантурия у «Урала» и Шаваев у «Амкара» - оба залечивают травмы.
5 марта, 11:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Новиков, Данцев, Фидлер, Балажиц – Бикфалви, Димитров, Кулаков, Лунгу, Емельянов – Ильин
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Идову, Занев – Огуде, Гол, Комолов, Милькович – Гасилин, Бодул
Последние матчи: Н П Н В П / Н П В В В
Статистика личных встреч: 7 +3 =2 -2 8:5
Котировки: 2.57 - 2.94 - 3.13
Матч первого круга: 0:1
Трансферы "Урала" - Пришли - Ломакин, Манучарян, Ильин, Бикфалви, Балажиц, Глушков, Димитров, Табидзе, Князев
Трансферы "Урала" - Ушли - Жуков, Нуров, Фонтанелло
Трансферы "Амкара" - Пришли - Вамбольт, Гасилин, Мищенко
Трансферы "Амкара" - Ушли - Селихов, Джикия
Трансляция матча:
Футбольная весна в Самаре все чаще приходит с оттенком грусти. В этом году многострадальное поле стадиона «Металлург» вновь оказалось не готово к возобновлению сезона, а потому матч «Крылья Советов» - «Локомотив» состоится в Уфе. При этом Сергей Прядкин, президент РФПЛ, сообщил, что руководство самарского клуба само обратилось к лиге и честно призналось, что хорошего газона в Самаре нет. Надеюсь, с вводом в эксплуатацию нового стадиона, который сейчас строится в рамках подготовки к чемпионату Мира, подобных вестей от «Крыльев» больше не будет.
Что касается дел более футбольных, то стоит отметить возвращение в Самару Александра Глеба. Экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» выступал за волжский клуб в сезоне 2011/12 и помог ему занять место выше зоны переходных матчей. Сейчас у «Крыльев» цель примерно похожая, а потому Глеб придется как нельзя кстати. Кроме опытного белоруса, «самарцы» подписали несколько молодых игроков (Зуева, Кудряшова, Цвейбу), а также имеющих опыт выступления в Премьер-Лиге защитников Гаджибекова и Зотова. При это, конечно, не стоит забывать, что зимой «Крылья» покинули сразу несколько лидеров, среди которых самой серьезной потерей является Йоан Молло.
О «Локомотиве» некоторое представление можно было получить из кубковой игры против «Тосно». Алексей Миранчук, об уходе которого говорилось всю зиму, все-таки остался в клубе и сыграл важную роль в прошедшей встрече - именно его гол принес путевку в полуфинал. Дебютировали за «Локо» Ари и Кверквелия, но они пока не прошли в стартовый состав, который остался практически неизменным по сравнению с осенью. Если говорить о потерях, то Семин не сможет рассчитывать на травмированного Фарфана и на дисквалифицированного Ндинга, а Скрипченко вряд ли сможет выпустить Ткачева, который не успел полностью восстановиться к первому весеннему туру Премьер-Лиги.
5 марта, 14:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – Ндинга
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Таранов, Гаджибеков – Глеб, Мийялович, Башкиров, Паскуато, Зуев – Корниленко
"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Пейчинович, В. Денисов, Чорлука – И. Денисов, Коломейцев, Миранчук, Михалик, Фернандеш – Майкон
Последние матчи: Н П В В Н / В Н Н В В
Статистика личных встреч: 45 +10 =10 -25 34:61
Котировки: 3.58 - 3.11 - 2.23
Матч первого круга: 0:0
Трансферы "Крыльев Советов" - Пришли - Гаджибеков, Мийялович, Цвейба, Глеб, Кудряшов, Зотов, Зуев
Трансферы "Крыльев Советов" - Ушли - Молло, Цаллагов, Маргасов, Концедалов, Павлов, Мбакогу
Трансферы "Локомотива" - Пришли - Маргасов, Ари, Кверквелия, Фарфан, Коченков, Лоськов, Галаджан
Трансферы "Локомотива" - Ушли - Самедов, Логашов, Хенти, Шишкин
Трансляция матча:
«Краснодар» оказался единственным российским клубом, который после зимней паузы провел уже целых три игры. И если в первых двух против «Фенербахче» команда Шалимова оставила приятное впечатление, то в кубковой встрече против «Урала» многих удивила своим поражением после того, как она вела со счетом 3:0. Как себя поведет «Краснодар» после этого, и каким будет матч со «Спартаком», сейчас очень сложно предсказать, но на рекламных плакатах клуб Сергея Галицкого обещает «мясо-рубку».
Против лидера Премьер-Лиги не сможет сыграть целый ряд игроков «краснодарцев». У Петрова, Измайлова и Мамаева давние травмы, а у Калешина и Каборе – совсем свежие. Виталий получил травму во вторник в игре с «Уралом» и его участие в воскресном матче под вопросом. Также нет ясности относительно готовности выйти на поле Шарля Каборе. Его агент, Дмитрий Селюк, сообщил, что полузащитник дернул заднюю поверхность бедра.
«Спартак», к счастью его многочисленных болельщиков, подобными проблемами не обременен. Травмированных в его составе на данный момент нет. Были определенные вопросы насчет Жано, но он успел залечить свое микроповреждение и с 3 марта будет работать в общей группе. Кстати говоря, «красно-белые» только-только вернулись из Испании и сегодня проведут первую тренировку в России. В субботу подопечные Карреры проведут только утреннее занятие.
Если вы следили за сборами «Спартака», то наверняка заметили, что достаточно часто вне основного состава оказывался Промес. Объясняется это вполне банально – у Квинси дисквалификация, и он не сможет сыграть против «Краснодара». Само собой, данное обстоятельство усложнит «красно-белым» выезд в гости к «быкам», но еще больше трудностей доставит тот факт, что дисквалифицированы еще и Джикия с Маурисио.
С другой стороны, у «Спартака» сейчас хорошая обойма, а потому Каррера может достаточно легко заменить игроков, не имеющих права принять участие в матче. Очень интересно будет посмотреть на дебют в стане лидера чемпионата двух новичков из атакующей линии. Почти наверняка и Самедов, и Луис Адриано появятся в стартовом составе, а это значит, что у матча появится дополнительный интерес.
В завершении напомним, что история противостояния «Спартака» и «Краснодара» обладает любопытными чертами – ни разу команды не играли между собой вничью, при этом в первых семи матчах неизменно побеждали «москвичи», в последующих трех – «краснодарцы», а в последних трех – вновь «москвичи».
5 марта, 16:30, стадион "Краснодар", Краснoдар
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Промес, Джикия, Маурисио
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Крицюк - Гранквист, Налдо, Шишкин, Рамирес – Газинский, Подберезкин, Классон, Вандерсон, Лаборде – Смолов
"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров – Фернандо, Зобнин, Попов, Глушаков, Самедов – Луис Адриано
Последние матчи: Н В В П Н / В В В П В
Статистика личных встреч: 11 +3 =0 -8 17:21
Котировки: 2.47 - 3.23 - 2.98
Матч первого круга: 0:2
Трансферы "Краснодара" - Пришли - Классон, Рамирес, Шишкин, Комличенко, Жигулев
Трансферы "Краснодара" - Ушли - Ахмедов, Куасси, Енджейчик, Ари
Трансферы "Спартака" - Пришли - Селихов, Самедов, Джикия, Луис Адриано, Тигиев
Трансферы "Спартака" - Ушли - Ромуло, Зуев
Трансляция матча:
В первой официальной встрече под руководством Семака «Уфа» одержала победу над «Анжи» и вышла в полуфинал кубка. Теперь ей предстоит сразиться с другой кавказской командой, которая в первом круге нанесла «уфимцам» неприятное поражение. Именно оно делает разницу в три очка между «Уфой» и «Тереком» в таблице. Если вы за зиму забыли расстановку сил после 17-ти туров, то напомню, что клуб из Чечни занимает 4-е место с 28-ю очками, а клуб из Башкортостана – 8-е с 25-ю. В этой связи вполне логично, что их очная встреча будет показана на федеральном канале «Матч ТВ».
«Терек» за время зимнего перерыва по традиции был не самым активным на трансферном рынке, но приобрел трех хороших игроков. Помогать «грозненцам» зацепиться за высокие места будут Бериша, Оздоев и арендованный у «Ромы» защитник сборной Словакии Норберт Дьембер. На этом фоне уход из команды Брызгалова и Адилсона представляется практически безболезненным.
5 марта, 19:00, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Терек": Городов - Уциев, Дьембер, Семенов, Мохаммади – Кузяев, Оздоев, Пирис, Иванов, Бериша – Балай
"Уфа": Шелия - Карп, Аликин, Сухов, Пуцко - Пауревич, Сысуев, Засеев, Стоцкий, Слай - Кротов
Последние матчи: В Н П В П / П В В П В
Статистика личных встреч: 5 +4 =0 -1 9:3
Котировки: 1.79 - 3.35 - 5.20
Матч первого круга: 3:1
Трансферы "Терека" - Пришли - Бериша, Дьембер, Оздоев
Трансферы "Терека" - Ушли - Брызгалов, Адилсон
Трансферы "Уфы" - Пришли - Васильев, Карп, Йокич, Пауревич, Пуцко, Беленов
Трансферы "Уфы" - Ушли - Лунев, Марсиньо, Сарнавский, Фомин, Васин, Диего
Трансляция матча:
Завершится программа 18-го тура традиционным понедельничным матчем. В Каспийске сыграют «Анжи» и «Рубин». Оба клуба в среду принимали участие в четвертьфиналах кубка России, но добились разного результата. «Казанцы» имели ощутимое преимущество в игре против «Сибири», воплотили его в гол ближе к концу встречи и вышли в полуфинал. «Махачкалинцы» играли в целом на равных с «Уфой», но были не слишком остры в атаке и не безошибочны в обороне. Как итог – вылет на стадии 1/4 финала.
Интересно, что в осенней части сезона «Рубин» на своем поле проиграл лишь однажды, и случилось это как раз в матче против «Анжи». Причем, та победа команды из Дагестана оказалась волевой. Сейчас, правда, из того состава не осталось и половины игроков. Собственно говоря, фактически после зимней паузы остались только Мусалов и Гасанов. Не исключено, что и в новом составе «Анжи» сможет обыграть «Рубин», но сделать это будет намного сложнее, чем в первом круге – все-таки еще далеко не все сочетания у «махачкалинцев» наиграны, а у «казанцев», наоборот, команда стала более цельная и более сплоченная.
6 марта, 19:30, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: Дудиев – Набиуллин
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Брызгалов, Жиров, Тетрашвили - Асильдаров, Фибель, Хубулов, Кацаев, Эззатолахи - Яковлев
"Рубин": Рыжиков - Устинов, Самбрано, Бурлак, Бауэр - Мвила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Канунников - Жонатас
Последние матчи: П П П В П / В Н Н В П
Статистика личных встреч: 13 +7 =1 -5 17:15
Котировки: 3.55 - 3.12 - 2.23
Матч первого круга: 2:1
Трансферы "Анжи" - Пришли - Долгов, Фибель, Прудников, Брызгалов, Лях, Тетрашвили, Асильдаров, Хубулов, Дудиев, Форбс, Батов, Жиров, Фильцов, Кацаев, Агаларов, Щербак, Белый, Эззатолахи, Кудряшов
Трансферы "Анжи" - Ушли - Бериша, Менса, Маевский, Иличевич, Газимагомедов, Гаджибеков, Лазич, Эбесилио, Обертан, Боли, Мутари, Тигиев, Беленов, Мкртчян, Ямбере
Трансферы "Рубина" - Пришел - Соболев
Трансферы "Рубина" - Ушли - Девич, Саму Гарсия, Оздоев, Кверквелия, Мавинга, Бергстрем
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Томь" - "Ростов"
Откроется первый весенний тур Премьер-Лиги домашним матчем «Томи» в Ростове-на-Дону. При составлении календаря в очередной раз никто не подумал, что в начале марта в Томске будет холодно и снежно, и поэтому ко всем прочим бедам томского футбола добавилась еще невозможность сыграть на своем поле при своих болельщиках. Хотя есть ли для «Томи» сейчас какая-то разница? Клуб из Сибири распустил почти всех своих игроков, набрал молодежи и не скрывает, что его задача в оставшихся играх – достойно вылететь в ФНЛ.
Конечно, звучат разговоры, что никто не сдастся просто так, и что будет жесткая борьба за выживание, но мы же с вами все прекрасно понимаем. Понимает и «Ростов», которому через неделю предстоит играть против «МЮ» и который может предстать в первом матче после зимнего перерыва в слегка не основном составе. Тем более, что по осени не раз были такие случаи, когда тренерский штаб во главе с Иваном Данильянцем жертвовал играми Премьер-Лиги ради еврокубков.
Если говорить о традиционных для превью деталях предстоящей встречи, то в ней не сможет принять участие Баляйкин, который дисквалифицирован за перебор желтых карточек. Также у «Томи» не сыграет Пульич. Анте один из немногих, кто остался из осеннего состава, но он продолжает залечивать тяжелую травму колена. У «Ростова» по-прежнему не до конца восстановился Джанаев, и почти наверняка против томского клуба сыграет Медведев.
3 марта, 19:00, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: Баляйкин – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Томь": Солосин - Митерев, Осипов, Букачев, Макурин – Чуперка, Попов, Пугин, Соболев, Сасин – Голышев
"Ростов": Медведев – Гранат, Кудряшов, Мевля, Навас, Калачев – Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз – Бухаров
Последние матчи: П Н П П П / В Н В П Н
Статистика личных встреч: 17 +6 =4 -7 23:27
Котировки: 12.00 - 5.30 - 1.30
Матч первого круга: 0:3
Трансферы "Томи" - Пришли - Митерев, Сасин, Осипов, Соболев, Большунов, Мелихов, Гвинейский, Букачев – все из молодежной команды
Трансферы "Томи" - Ушли - Яблонски, Враньеш, Дудиев, Бикфалви, Погребняк, Ковальчук, Жиров, Комбаров, Касьян, Тишкин, Кудряшов, Дроппа, Самодин, Тен, Лях, Бордачев, Дьяков, Коченков
Трансферы "Ростова" - Пришли - Могилевец, Девич
Трансферы "Ростова" - Ушли - Гуйе, Скопинцев, Григорьев, Думбия, Эззатолахи
Трансляция матча:
"Оренбург" – "Арсенал"
Пополнившие в этом сезоне ряды Премьер-Лиги «Оренбург» и «Арсенал» после осеннего этапа показали одинаковые слабо утешительные результаты. В активе обеих команд по 2 победы, 6 ничьих, 9 поражений и 12 очков. Сейчас они делят между собой спасающее от прямого вылета 14-е место. Пожалуй, именно между ними и развернется основная борьба за него. По крайней мере, так кажется на данной стадии турнира, а поэтому их очная встреча будет иметь важнейшее значение.
«Оренбург» неплохо усилился за время зимней паузы. Вратарская линия была укреплена Михаилом Кержаковым, защитная – Сиваковым и Бордачевым, а атакующая – Поповичем, Григорьевым, Дюришем и Лобджанидзе. Все эти игроки должны помочь команде Евдокимова стать еще более крепкой и боеспособной. Трансферную кампанию «туляков» сложно оценить в рамках понятий «усилились/ослабли». Правильнее будет назвать ее активной. Из «Арсенала» ушли более десятка игроков основной обоймы, которых заменили примерно столько же не менее хороших по именам новичков. Среди прочих, конечно же, можно выделить Кирилла Комбарова, Владимира Габулова и Гию Григалаву.
4 марта, 14:00, стадион "Газовик", Оренбург
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Оренбург": Кержаков - Андреев, Бордачев, Ойеволе, Малых – Бреев, Благо, Коронов, Афонин, Дюриш – Ефремов
"Арсенал": Габулов - Иванов, Комбаров, Вергара, Сунзу, Беляев – Горбатенко, Бурчану, Александров, Бурмистров – Расич
Последние матчи: Н Н П П П / П П П П В
Статистика личных встреч: 1 +0 =1 -0 0:0
Котировки: 2.15 - 3.05 - 4.05
Матч первого круга: 0:0
Трансферы "Оренбурга" - Пришли - Дюриш, Попович, Лобджанидзе, Сиваков, Михаил Кержаков, Бордачев, Григорьев
Трансферы "Оренбурга" - Ушли - Прудников, Делькин, Батов, Бамба
Трансферы "Арсенала" - Пришли - Комбаров, Григалава, Бурчану, Иванов, Расич, Сунзу, Думбия, Александров, Габулов
Трансферы "Арсенала" - Ушли - Мухаметшин, Горбатюк, Аппаев, Горбанец, Калешин, Шешуков, Фримпонг, Форбс, Герус, Маслов, Фильцов, Смирнов, Айдов
Трансляция матча:
ЦСКА – "Зенит"
Несомненно, главным в предстоящем туре станет матч между самыми титулованными командами России последних лет. В этом сезоне ЦСКА и «Зенит» борются не только друг с другом, но и со «Спартаком», и, как вы помните, пока что проигрывают в этой борьбе. «Армейцы» отстают от лидера на 8 очков, «сине-бело-голубые» - на 5. В этой связи их очная встреча становится невероятно важной, ведь в случае поражения отставание от «красно-белых» будет более чем внушительным. Небольшим фаворитом у букмекеров значится «Зенит». Возможно, причиной этому служит его длительная беспроигрышная серия в играх против ЦСКА – последний раз «армейцы» побеждали «питерцев» без нескольких дней 3 года назад.
Надежды прервать эту серию болельщики московского клуба могут возлагать на нового тренера. Напомню, что после завершения осенней части сезона Слуцкого заменил Гончаренко, который ранее был ассистентом Леонида Викторовича. Вместе с наставником в команду вернулся Васин, и, судя по сборам, именно на него делается основная ставка в тройке центральных защитников. Также в число вернувшихся мы записываем Оланаре и Витиньо, а список «настоящих» новичков оставляем пустым. При этом отмечаем, что ЦСКА удалось избавиться от балласта в лице Траоре и Цауни.
О «Зените» в свете его участия и последующего вылета из плей-офф Лиги Европы уже много говорилось, поэтому о его приобретениях и потерях говорить не будем. Скажем лишь, что шанс дебютировать за свой новый клуб наконец-то получат Лунев и Молло, которые не были заявлены в еврокубке. В частности, французский полузащитник может заменить в старте Кокорина, который на этой неделе оказался в центре скандала с нарушением правил дорожного движения. Не будем углубляться в тему, но отметим, что Александр стал слишком часто «влипать» в подобного рода истории…
Что касается травмированных, то под вопросом участие в матче Понтуса Вернблума и Марио Фернандеса. Оба игрока, по сообщениям сми, получили небольшие травмы в товарищеском матче против «Уфы». У «Зенита» есть неясность в отношении двух футболистов. Иван Новосельцев и Александр Кержаков продолжают залечивать свои повреждения. В это же время Шатов сказал журналистам, что он избавился от всех болячек, которые его преследовали, и тренируется по полной программе. Теперь решение выпускать его на поле или нет лежит полностью на Луческу, с которым у Олега, по словам самого футболиста, никаких проблем нет.
4 марта, 16:30, стадион "Арена ЦСКА", Москва
Главный судья: Александр Егоров (Саранск)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - Щенников, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Набабкин – Дзагоев, Натхо, Тошич, Головин – Чалов
"Зенит": Лодыгин - Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин – Дзюба
Последние матчи: Н В Н В В / П В П В Н
Статистика личных встреч: 43 +15 =13 -15 53:56
Котировки: 2.90 - 3.18 - 2.56
Матч первого круга: 1:1
Трансферы ЦСКА - Пришли - Оланаре, Витиньо, Васин
Трансферы ЦСКА - Ушли - Страндберг, Траоре, Цауня
Трансферы "Зенита" - Пришли - Эрнани, Лунев, Молло, Цаллагов, Иванович
Трансферы "Зенита" - Ушли - Витцель, Могилевец, Михаил Кержаков, Йованович
Трансляция матча:
"Урал" - "Амкар"
В этом сезоне мы стали свидетелями уже двух уральских дерби. В первом из них в рамках чемпионата сильнее был «Амкар», а во втором – в рамках кубка – «Урал» смог взять реванш, выиграв в серии пенальти. Именно после той победы «шмели» вышли на «Краснодар» и сыграли с ним в последний день февраля. Пожалуй, все из вас знают, насколько крутой камбэк удался клубу из Екатеринбурга – отыграться с 0:3 и выйти в полуфинал очень впечатляющее достижение. Главное, чтобы после подобных эмоций «Урал» не вышел на матч с «Амкаром» морально опустошенным.
Первые два дерби прошли для «екатеринбуржцев» на выезде, и таким же рисковало стать и третье. «СКБ-Банк Арена» не была готова принять кубковый матч с «Краснодаром», но все-таки ее успели полностью подготовить к проведению встречи с «Амкаром». По крайней мере, комиссия РФПЛ признала качество поля приемлемым. При этом Гаджи Гаджиев заявил, что вообще не видит никакой проблемы в принятом решении. «Синоптики обещают комфортную погоду. В прошлом году мы играли при значительном морозе. Команда готова» - сказал наставник «Амкара».
Если «Урал» мы уже успели оценить в деле, то пермский клуб пока предстает небольшой загадкой. По большому счету, состав "пермяков" мало изменился, но в нем теперь не будет одних из лидеров – Селихова и Джикии. На их место никто приобретен не был, а поэтому Гаджиеву придется изыскать внутренние резервы. Если говорить о потерях, то не смогут сыграть в первой игре после перерыва Чантурия у «Урала» и Шаваев у «Амкара» - оба залечивают травмы.
5 марта, 11:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Новиков, Данцев, Фидлер, Балажиц – Бикфалви, Димитров, Кулаков, Лунгу, Емельянов – Ильин
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Идову, Занев – Огуде, Гол, Комолов, Милькович – Гасилин, Бодул
Последние матчи: Н П Н В П / Н П В В В
Статистика личных встреч: 7 +3 =2 -2 8:5
Котировки: 2.57 - 2.94 - 3.13
Матч первого круга: 0:1
Трансферы "Урала" - Пришли - Ломакин, Манучарян, Ильин, Бикфалви, Балажиц, Глушков, Димитров, Табидзе, Князев
Трансферы "Урала" - Ушли - Жуков, Нуров, Фонтанелло
Трансферы "Амкара" - Пришли - Вамбольт, Гасилин, Мищенко
Трансферы "Амкара" - Ушли - Селихов, Джикия
Трансляция матча:
"Крылья Советов" - "Локомотив"
Футбольная весна в Самаре все чаще приходит с оттенком грусти. В этом году многострадальное поле стадиона «Металлург» вновь оказалось не готово к возобновлению сезона, а потому матч «Крылья Советов» - «Локомотив» состоится в Уфе. При этом Сергей Прядкин, президент РФПЛ, сообщил, что руководство самарского клуба само обратилось к лиге и честно призналось, что хорошего газона в Самаре нет. Надеюсь, с вводом в эксплуатацию нового стадиона, который сейчас строится в рамках подготовки к чемпионату Мира, подобных вестей от «Крыльев» больше не будет.
Что касается дел более футбольных, то стоит отметить возвращение в Самару Александра Глеба. Экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» выступал за волжский клуб в сезоне 2011/12 и помог ему занять место выше зоны переходных матчей. Сейчас у «Крыльев» цель примерно похожая, а потому Глеб придется как нельзя кстати. Кроме опытного белоруса, «самарцы» подписали несколько молодых игроков (Зуева, Кудряшова, Цвейбу), а также имеющих опыт выступления в Премьер-Лиге защитников Гаджибекова и Зотова. При это, конечно, не стоит забывать, что зимой «Крылья» покинули сразу несколько лидеров, среди которых самой серьезной потерей является Йоан Молло.
О «Локомотиве» некоторое представление можно было получить из кубковой игры против «Тосно». Алексей Миранчук, об уходе которого говорилось всю зиму, все-таки остался в клубе и сыграл важную роль в прошедшей встрече - именно его гол принес путевку в полуфинал. Дебютировали за «Локо» Ари и Кверквелия, но они пока не прошли в стартовый состав, который остался практически неизменным по сравнению с осенью. Если говорить о потерях, то Семин не сможет рассчитывать на травмированного Фарфана и на дисквалифицированного Ндинга, а Скрипченко вряд ли сможет выпустить Ткачева, который не успел полностью восстановиться к первому весеннему туру Премьер-Лиги.
5 марта, 14:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – Ндинга
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Таранов, Гаджибеков – Глеб, Мийялович, Башкиров, Паскуато, Зуев – Корниленко
"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Пейчинович, В. Денисов, Чорлука – И. Денисов, Коломейцев, Миранчук, Михалик, Фернандеш – Майкон
Последние матчи: Н П В В Н / В Н Н В В
Статистика личных встреч: 45 +10 =10 -25 34:61
Котировки: 3.58 - 3.11 - 2.23
Матч первого круга: 0:0
Трансферы "Крыльев Советов" - Пришли - Гаджибеков, Мийялович, Цвейба, Глеб, Кудряшов, Зотов, Зуев
Трансферы "Крыльев Советов" - Ушли - Молло, Цаллагов, Маргасов, Концедалов, Павлов, Мбакогу
Трансферы "Локомотива" - Пришли - Маргасов, Ари, Кверквелия, Фарфан, Коченков, Лоськов, Галаджан
Трансферы "Локомотива" - Ушли - Самедов, Логашов, Хенти, Шишкин
Трансляция матча:
"Краснодар" – "Спартак"
«Краснодар» оказался единственным российским клубом, который после зимней паузы провел уже целых три игры. И если в первых двух против «Фенербахче» команда Шалимова оставила приятное впечатление, то в кубковой встрече против «Урала» многих удивила своим поражением после того, как она вела со счетом 3:0. Как себя поведет «Краснодар» после этого, и каким будет матч со «Спартаком», сейчас очень сложно предсказать, но на рекламных плакатах клуб Сергея Галицкого обещает «мясо-рубку».
Против лидера Премьер-Лиги не сможет сыграть целый ряд игроков «краснодарцев». У Петрова, Измайлова и Мамаева давние травмы, а у Калешина и Каборе – совсем свежие. Виталий получил травму во вторник в игре с «Уралом» и его участие в воскресном матче под вопросом. Также нет ясности относительно готовности выйти на поле Шарля Каборе. Его агент, Дмитрий Селюк, сообщил, что полузащитник дернул заднюю поверхность бедра.
«Спартак», к счастью его многочисленных болельщиков, подобными проблемами не обременен. Травмированных в его составе на данный момент нет. Были определенные вопросы насчет Жано, но он успел залечить свое микроповреждение и с 3 марта будет работать в общей группе. Кстати говоря, «красно-белые» только-только вернулись из Испании и сегодня проведут первую тренировку в России. В субботу подопечные Карреры проведут только утреннее занятие.
Если вы следили за сборами «Спартака», то наверняка заметили, что достаточно часто вне основного состава оказывался Промес. Объясняется это вполне банально – у Квинси дисквалификация, и он не сможет сыграть против «Краснодара». Само собой, данное обстоятельство усложнит «красно-белым» выезд в гости к «быкам», но еще больше трудностей доставит тот факт, что дисквалифицированы еще и Джикия с Маурисио.
С другой стороны, у «Спартака» сейчас хорошая обойма, а потому Каррера может достаточно легко заменить игроков, не имеющих права принять участие в матче. Очень интересно будет посмотреть на дебют в стане лидера чемпионата двух новичков из атакующей линии. Почти наверняка и Самедов, и Луис Адриано появятся в стартовом составе, а это значит, что у матча появится дополнительный интерес.
В завершении напомним, что история противостояния «Спартака» и «Краснодара» обладает любопытными чертами – ни разу команды не играли между собой вничью, при этом в первых семи матчах неизменно побеждали «москвичи», в последующих трех – «краснодарцы», а в последних трех – вновь «москвичи».
5 марта, 16:30, стадион "Краснодар", Краснoдар
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Промес, Джикия, Маурисио
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Крицюк - Гранквист, Налдо, Шишкин, Рамирес – Газинский, Подберезкин, Классон, Вандерсон, Лаборде – Смолов
"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров – Фернандо, Зобнин, Попов, Глушаков, Самедов – Луис Адриано
Последние матчи: Н В В П Н / В В В П В
Статистика личных встреч: 11 +3 =0 -8 17:21
Котировки: 2.47 - 3.23 - 2.98
Матч первого круга: 0:2
Трансферы "Краснодара" - Пришли - Классон, Рамирес, Шишкин, Комличенко, Жигулев
Трансферы "Краснодара" - Ушли - Ахмедов, Куасси, Енджейчик, Ари
Трансферы "Спартака" - Пришли - Селихов, Самедов, Джикия, Луис Адриано, Тигиев
Трансферы "Спартака" - Ушли - Ромуло, Зуев
Трансляция матча:
"Терек" – "Уфа"
В первой официальной встрече под руководством Семака «Уфа» одержала победу над «Анжи» и вышла в полуфинал кубка. Теперь ей предстоит сразиться с другой кавказской командой, которая в первом круге нанесла «уфимцам» неприятное поражение. Именно оно делает разницу в три очка между «Уфой» и «Тереком» в таблице. Если вы за зиму забыли расстановку сил после 17-ти туров, то напомню, что клуб из Чечни занимает 4-е место с 28-ю очками, а клуб из Башкортостана – 8-е с 25-ю. В этой связи вполне логично, что их очная встреча будет показана на федеральном канале «Матч ТВ».
«Терек» за время зимнего перерыва по традиции был не самым активным на трансферном рынке, но приобрел трех хороших игроков. Помогать «грозненцам» зацепиться за высокие места будут Бериша, Оздоев и арендованный у «Ромы» защитник сборной Словакии Норберт Дьембер. На этом фоне уход из команды Брызгалова и Адилсона представляется практически безболезненным.
5 марта, 19:00, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Терек": Городов - Уциев, Дьембер, Семенов, Мохаммади – Кузяев, Оздоев, Пирис, Иванов, Бериша – Балай
"Уфа": Шелия - Карп, Аликин, Сухов, Пуцко - Пауревич, Сысуев, Засеев, Стоцкий, Слай - Кротов
Последние матчи: В Н П В П / П В В П В
Статистика личных встреч: 5 +4 =0 -1 9:3
Котировки: 1.79 - 3.35 - 5.20
Матч первого круга: 3:1
Трансферы "Терека" - Пришли - Бериша, Дьембер, Оздоев
Трансферы "Терека" - Ушли - Брызгалов, Адилсон
Трансферы "Уфы" - Пришли - Васильев, Карп, Йокич, Пауревич, Пуцко, Беленов
Трансферы "Уфы" - Ушли - Лунев, Марсиньо, Сарнавский, Фомин, Васин, Диего
Трансляция матча:
"Анжи" - "Рубин"
Завершится программа 18-го тура традиционным понедельничным матчем. В Каспийске сыграют «Анжи» и «Рубин». Оба клуба в среду принимали участие в четвертьфиналах кубка России, но добились разного результата. «Казанцы» имели ощутимое преимущество в игре против «Сибири», воплотили его в гол ближе к концу встречи и вышли в полуфинал. «Махачкалинцы» играли в целом на равных с «Уфой», но были не слишком остры в атаке и не безошибочны в обороне. Как итог – вылет на стадии 1/4 финала.
Интересно, что в осенней части сезона «Рубин» на своем поле проиграл лишь однажды, и случилось это как раз в матче против «Анжи». Причем, та победа команды из Дагестана оказалась волевой. Сейчас, правда, из того состава не осталось и половины игроков. Собственно говоря, фактически после зимней паузы остались только Мусалов и Гасанов. Не исключено, что и в новом составе «Анжи» сможет обыграть «Рубин», но сделать это будет намного сложнее, чем в первом круге – все-таки еще далеко не все сочетания у «махачкалинцев» наиграны, а у «казанцев», наоборот, команда стала более цельная и более сплоченная.
6 марта, 19:30, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: Дудиев – Набиуллин
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Брызгалов, Жиров, Тетрашвили - Асильдаров, Фибель, Хубулов, Кацаев, Эззатолахи - Яковлев
"Рубин": Рыжиков - Устинов, Самбрано, Бурлак, Бауэр - Мвила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Канунников - Жонатас
Последние матчи: П П П В П / В Н Н В П
Статистика личных встреч: 13 +7 =1 -5 17:15
Котировки: 3.55 - 3.12 - 2.23
Матч первого круга: 2:1
Трансферы "Анжи" - Пришли - Долгов, Фибель, Прудников, Брызгалов, Лях, Тетрашвили, Асильдаров, Хубулов, Дудиев, Форбс, Батов, Жиров, Фильцов, Кацаев, Агаларов, Щербак, Белый, Эззатолахи, Кудряшов
Трансферы "Анжи" - Ушли - Бериша, Менса, Маевский, Иличевич, Газимагомедов, Гаджибеков, Лазич, Эбесилио, Обертан, Боли, Мутари, Тигиев, Беленов, Мкртчян, Ямбере
Трансферы "Рубина" - Пришел - Соболев
Трансферы "Рубина" - Ушли - Девич, Саму Гарсия, Оздоев, Кверквелия, Мавинга, Бергстрем
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
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