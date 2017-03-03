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Вячеслав Малафеев: думаю, в "Зените" сейчас далеко не все так плохо
Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев оценил ситуацию в питерском клубе в преддверии игры с ЦСКА.
"Мое мнение таково: бросаться с кулаками на Луческу, спускать на него всех собак и делать виновником всех бед не стоит. Думаю, в "Зените" сейчас далеко не все так плохо. И нужные шаги после "Андерлехта" тренерский штаб сделает. Другое дело, если со временем результат так и не придет, руководство клуба, видимо, будет просто вынуждено сделать определенные выводы.
Возможно, начнутся поиски альтернативных вариантов на следующий сезон. Ведь оставшийся до конца этого чемпионата весенний отрезок достаточно короток. Поэтому, на мой взгляд, замена тренера по ходу этой части турнира РФПЛ маловероятна. Но говорить об этом сейчас большого смысла нет. Особенно, перед важнейшим для "Зенита" матчем с ЦСКА.
В нем команда должна показать себя на сто (и даже больше) процентов. В том числе, чтобы прекратить разговоры о неудачном начале года. И без раскачки вступить во вторую часть чемпионата", - цитирует Малафеева "СЭ".
"Мое мнение таково: бросаться с кулаками на Луческу, спускать на него всех собак и делать виновником всех бед не стоит. Думаю, в "Зените" сейчас далеко не все так плохо. И нужные шаги после "Андерлехта" тренерский штаб сделает. Другое дело, если со временем результат так и не придет, руководство клуба, видимо, будет просто вынуждено сделать определенные выводы.
Возможно, начнутся поиски альтернативных вариантов на следующий сезон. Ведь оставшийся до конца этого чемпионата весенний отрезок достаточно короток. Поэтому, на мой взгляд, замена тренера по ходу этой части турнира РФПЛ маловероятна. Но говорить об этом сейчас большого смысла нет. Особенно, перед важнейшим для "Зенита" матчем с ЦСКА.
В нем команда должна показать себя на сто (и даже больше) процентов. В том числе, чтобы прекратить разговоры о неудачном начале года. И без раскачки вступить во вторую часть чемпионата", - цитирует Малафеева "СЭ".
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